Ricevere chiamate indesiderate da call center è un problema comune, ma esiste un trucco per evitarle, a condizione che gli operatori siano trasparenti e onesti. L’opzione in questione è l’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il Registro Pubblico delle Opposizioni permette a chiunque di opporsi al trattamento dei propri dati personali per fini di marketing diretto. Il registro è consultabile sul sito sito online apposito trovabile tramite una semplice ricerca su Google. Qui utenti possono trovare accedere alle informazioni utili, ai servizi offerti e all’elenco completo degli operatori aderenti. Applicare questo semplice trucco è molto facile. Andiamo a scoprire come fare.

Come avviare il trucco

Tramite il sito web, è possibile trovare un modulo elettronico collegato con il Garante per la Privacy per segnalare chiamate indesiderate di telemarketing. Il processo di iscrizione è semplice e intuitivo. Dopo l’attivazione, gli operatori iscritti dovrebbero adeguarsi entro 15 giorni alle nuove direttive. La cosa migliore del trucco è che, in caso di violazioni, la persona lesa può presentare un ricorso e che chi trasgredisce potrebbe essere soggetto a sanzioni.

In seguito all’iscrizione al registro, le uniche chiamate che si possono ricevere sono quelle autorizzate nell’ambito di contratti in essere o cessati da non più di 30 giorni. Ad esempio, le chiamate dei gestori delle utenze telefoniche ed energetiche sono consentite, così come quelle da parte di aziende che ottengono il consenso successivamente all’iscrizione. Tuttavia, non tutti gli operatori di telemarketing seguono queste prassi, e in alcune circostanze continuano a contattare persone che hanno espresso il desiderio di non ricevere messaggi pubblicitari. In questo caso il trucco potrebbe non essere dunque infallibili.

Altri metodi per il blocco dei call center

Un altro trucco è quello di utilizzare applicazioni antispam sul telefono. Alcune app, come Truecaller o anche Hiya, possono identificare e bloccare chiamate indesiderate. Bisogna però tener presente che alcune di queste app potrebbero richiedere l’accesso ai contatti e alle informazioni personali. Poi, nel caso in cui si ricevano chiamate da un numero sospetto o non riconosciuto, basta bloccare il numero manualmente dalle impostazioni dello smartphone.

Ulteriore trucco è quello di contattare l’operatore telefonico e chiedere se offra servizi di blocco delle chiamate indesiderate. Inoltre, se continuano con le telefonate indesiderate nonostante le misure adottate, consigliamo di segnalarle alle autorità locali preposte alla regolamentazione delle comunicazioni.