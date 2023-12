CoopVoce, con 200 GIGA pagherete pochissimo: ecco la nuova EVO

CoopVoce è l’operatore di telefonia mobile appartenente a Coop e le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti ormai da qualche anno. Inizialmente, essendo un gestore virtuale ed essendo questa categoria molto biasimata in passato, non era molto preso in considerazione ma pian piano sono cambiate le carte in tavola.

Al momento CoopVoce gode infatti della grande fiducia degli utenti, che infatti annodi poter avere tutto insieme ad un gran risparmio. Dopo aver visto le offerte degli ultimi mesi, anche coloro che in passato erano più restii hanno scelto di provare. Le EVO di CoopVoce sono infatti questa volta gli obiettivi principali quando si sceglie di cambiar provider.

Al momento la miglior offerta disponibile sul sito ufficiale è quella che scadrà il prossimo 10 gennaio 2024. La nuova EVO 200 è piena di contenuti e soprattutto associata ad un prezzo mensile da favola. Basta poco per averla con tutti i suoi minuti, SMS e giga.

CoopVoce, la miglior promo di dicembre è la sua: ecco la nuova EVO 200

In questo momento ci sono poche offerte che possono mettere in difficoltà CoopVoce. La nuova promo è quanto di meglio c’è, sia per contenuti che per prezzo.

La EVO 200 include al suo interno minuti senza limiti verso tutti i provider fissi e mobili, 1000 SMS verso tutti i gestori e infine 200 giga di connessione Internet in 4G. Il prezzo mensile sarà di soli 7,90 € al mese per sempre, senza alcuna possibilità che le rimodulazioni future possano influire. È infatti proprio questa la promo del momento, peraltro con un costo di attivazione pari a 10 € da pagare una tantum.