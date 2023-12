GTA 6, ricoverato in psichiatria l'hacker che ha colpito il videogioco e non solo

Arion Kurtaj, un giovane hacker noto per la sua partecipazione in una massiccia fuga di informazioni riguardante il gioco “GTA 6“, ha recentemente suscitato preoccupazione nella comunità legale. Membro del gruppo di cyber-criminali Lapsus$, Kurtaj è stato coinvolto in attacchi hacker su larga scala contro aziende di rilievo come Nvidia, Uber, Revoult e Rockstar Games, causando danni milionari.

GTA 6: le accuse nei confronti del giovane

Kurtaj è stato identificato come uno degli artefici della diffusione di materiali non definitivi relativi a “GTA 6”, tra cui video e immagini, che hanno rivelato anticipatamente diversi aspetti del gioco, come l’ambientazione e la presenza di due personaggi principali. Il giovane, all’età di diciotto anni, ha anche tentato di ricattare Rockstar Games, minacciando di rilasciare il codice sorgente del gioco. A seguito di queste azioni, è stato arrestato e, successivamente, incarcerato nel settembre 2022 dopo aver violato i termini del suo rilascio su cauzione.

Durante un’udienza recente, la psichiatra Claudia Camdem-Smith ha rivelato preoccupanti dettagli sulla condizione mentale di Kurtaj. Dopo aver condotto esami e colloqui, la dottoressa ha diagnosticato il ragazzo con disturbi psicologici significativi, indicando che potrebbe tornare alla vita criminale dopo il rilascio dal carcere. La Corte, considerando queste informazioni, ha determinato che Kurtaj soffre di disturbi mentali che richiedono un trattamento specialistico e ha ordinato un ricovero ospedaliero di durata minima di 12 settimane.

Questo caso solleva importanti questioni sulla salute mentale e la responsabilità penale, soprattutto in riferimento ai giovani coinvolti in attività criminali di alto profilo nel cyberspazio. La decisione della Corte di indirizzare Kurtaj verso un percorso di trattamento psichiatrico pone l’accento sulla necessità di un approccio più olistico nella gestione di casi simili, dove fattori come l’età, la salute mentale e il potenziale per la riabilitazione sono presi in considerazione in maniera approfondita.