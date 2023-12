La giornata del 9 dicembre è stata un’esperienza “horror” di gioia per tutti gli appassionati del Calendario dell’Avvento di GameStop. Quest’ultimo, infatti, ha stupito i suoi fan appassionati con una vasta gamma di offerte imperdibili. Suddette offerte riguardano, in particolare, alcuni dei titoli più recenti della serie Resident Evil, oltre a proposte allettanti su altri prodotti. Esaminiamo attentamente tutti i dettagli di questa offerta davvero spettacolare.

GameStop presenta Resident Evil 4 Remake

Per coloro che desiderano immergersi nell’emozionante mondo del survival horror creato da Capcom, le nuove offerte del Calendario dell’Avvento di GameStop sono un autentico paradiso. Si inizia con il recentissimo Resident Evil 4 Remake, ora disponibile a soli 29,98 euro invece di 49,98 euro. Il gioco è disponibile nelle versioni destinate alle piattaforme PlayStation 4, PS5, Xbox Series X|S e Xbox One. Non da meno, anche Resident Evil Village – Gold Edition ora in promozione a soli 24,98 euro su tutte le piattaforme precedentemente menzionate. E se pensavate che le offerte fossero finite qui, vi sbagliavate di grosso: i capitoli precedenti della serie, ovvero Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake e Resident Evil 7 Gold Edition, sono tutti disponibili a soli 14,98 euro ciascuno!

La varietà delle offerte non si ferma ai giochi, infatti, il Calendario dell’Avvento di GameStop offre anche Forspoken per PS5 a soli 9,98 euro e Soul Hackers 2 per PlayStation e Xbox al medesimo prezzo. Un’opportunità decisamente irresistibile. Ma non è tutto, poiché l’offerta include anche una serie di prodotti Trust a marchio scontato, tra cui possiamo trovare tastiere e sedie da gaming. Per avere una visione completa di tutte le sorprese del 9 dicembre, vi consigliamo di visitare il sito web ufficiale di GameStop. Ricordiamo, inoltre, che queste offerte sono valide sia online che nei negozi fisici fino ad esaurimento scorte.

Il Calendario dell’Avvento di GameStop continua a dimostrarsi un evento straordinario per tutti gli appassionati di videogiochi. Il Calendario offre l’opportunità unica di risparmiare su titoli di grande successo e accessori di alta qualità. Non perdete l’occasione di vivere un’avventura horror o un’epica sfida videoludica con le offerte del giorno, e preparatevi a scoprire cosa il Calendario dell’Avvento di GameStop ha in serbo per i prossimi giorni!