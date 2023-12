Un gadget davvero molto interessante che sarà perfettamente in grado di trasformare il vostro smartphone in un PC, o in un computer portatile, si tratta di un cavo adattatore collegato direttamente ad un hub con tante prese differenti, che permetterà di inserire varie tipologie di dispositivi.

Il prodotto nasce quindi per rendere lo smartphone decisamente più versatile di quanto lo sia a tutti gli effetti, da un lato troviamo il connettore USB-C, che dovrà essere direttamente collegato alla corrispettiva porta dello smartphone. Il cavo poi si apre in un piccolo hub quadrato, con copertura metallica, che presenta all’altro capo tre connettori differenti: una USB-C 3.1, una HDMI ed una USB-A classica.

Gadget da regalare subito a Natale per trasformare lo smartphone in PC

Un gadget imperdibile costa veramente poco su Amazon, infatti gli utenti oggi lo possono avere con un esborso finale di soli 9,99 euro, approfittando così di un risparmio di 2,39 euro (pari al 12% del listino originario), rispetto appunto allo stesso di 11,39 euro.

Le dimensioni del prodotto sono estremamente compatte, se considerate che a tutti gli effetti raggiungono 130 millimetri di lunghezza (comprensivo anche del cavo), ed una profondità dell’hub di circa 54 millimetri. Volessimo dati più dettagliati, possiamo dire essere di 11 x 9 x 1,5 centimetri, con un peso che si aggira attorno ai 52 grammi.

Molto economico, facilmente trasportabile, ed utilizzabile dagli utenti senza alcuna difficoltà, così da rendere lo smartphone un vero e proprio PC, senza particolari costi aggiuntivi. Il prodotto verrà rapidamente consegnato direttamente da Amazon all’indirizzo indicato dall’utente, senza costi aggiuntivi di alcun tipo o genere.