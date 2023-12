Esselunga ha la meglio sui principali rivenditori di elettronica del nostro paese, con il lancio di un volantino che vuole avvicinare il più possibile gli utenti all’acquisto, proponendosi come valida alternativa nel rapporto qualità/prezzo attualmente disponibile.

La campagna promozionale è il giusto elogio a quanto tutti avrebbero effettivamente sperato di vedere nel periodo corrente, data la possibilità di recarsi in un qualsiasi negozio sparso per il territorio, ma non sarà possibile affidarsi al sito ufficiale della stessa azienda.

Esselunga, occasioni mai viste prima d’ora

Avete tempo fino al termine del mese corrente per mettere le mani su una selezione di prodotti di alto livello, da Esselunga il risparmio è assicurato nel momento in cui deciderete di acquistare uno a scelta tra Apple iPhone 15, disponibile a 998 euro, ma anche il fratello minore, Apple iPhone 13, che oggi ha un costo di 698 euro.

Coloro che invece sono disposti a spendere cifre decisamente più basse, potranno pensare di acquistare uno tra Galaxy A13, Oppo A38, Galaxy A33, Galaxy A54, Redmi 12, Oppo A78 ed anche smartphone che effettivamente hanno un rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente. Tutti coloro che acquisteranno, potranno decidere di aggiungere al carrello anche un microfono wireless, pagandolo solamente 1 euro (rispetto ai suoi 29 euro di listino).

Tutti questi sconti, e molti altri ancora, li potete visionare nel volantino Esselunga che trovate direttamente nel nostro articolo, ma gli acquisti potranno essere completati solo in negozio.