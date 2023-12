Android regala app e giochi, tutto GRATIS oggi sul Play Store

Cosa bisogna fare per apprezzare al meglio l’esperienza che fornisce il mondo Android? Semplicemente guardare tutti gli ambiti e tutte le piattaforme che mette a disposizione. Gli ultimi tempi sono stati fondamentali per la diffusione dell’ultima versione del sistema operativo, che pian piano sta arrivando su tutti gli smartphone designati in lista. Quello che però stupisce è quanto fatto all’interno del Play Store di Google, dove anche sono stati applicati diversi cambiamenti.

Il famoso market del robottino verde però non è solo dedito alle modifiche estetiche ultimamente, ma anche a quelle dei contenuti che ospita. Più applicazioni e più giochi sono diventati infatti improvvisamente gratis, pur essendo normalmente a pagamento. È in questo modo infatti che Android sta attirando verso di sé un gran numero di nuovi acquirenti, soprattutto tra quelle persone che fino a poco fa erano ferme senza scaricare nulla.

Con questa nuova iniziativa che in realtà arriva settimanalmente, il Play Store riesce quindi a far riscoprire agli utenti la volontà di scaricare contenuti premium. Come potete notare nel prossimo paragrafo in basso, sono svariati i titoli che si possono ottenere oggi senza pagare nulla. Vi basterà solo sceglierli e avviare il download ufficiale direttamente dallo store.

Play Store di Google, gli utenti Android hanno tanti titoli a pagamento gratis oggi

Questa che vedete qui in basso è la lista breve con i link già inclusi all’interno dei titoli per favorire il download degli utenti.