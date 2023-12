Samsung ha deciso di stupire tutti gli appassionati di tecnologia con un’eccezionale promozione dedicata, offrendo la straordinaria opportunità di aggiudicarsi uno spettacolare TV Samsung THE FRAME da 75 pollici con risoluzione 4K. Questa incredibile offerta è disponibile esclusivamente dal 4 dicembre 2023 al 24 dicembre 2023, regalando ai consumatori la possibilità di rendere il periodo natalizio ancora più indimenticabile grazie a un regalo tecnologico di altissimo livello.

La promozione Samsung che ha dell’incredibile!

Per partecipare a questa affascinante iniziativa, basta seguire alcuni semplici passaggi. Innanzitutto, è necessario acquistare entro il 24 dicembre uno dei dispositivi inclusi nella promozione, tra cui il Galaxy Z Flip5 e il Galaxy Z Fold5. Tutti coloro che si procureranno uno di questi dispositivi entro la data limite avranno la straordinaria opportunità di partecipare all’estrazione del premio.

Successivamente, è fondamentale registrare l’acquisto effettuato entro il 15 gennaio successivo all’acquisto stesso. La registrazione deve essere completata sul sito ufficiale Samsung Members e deve includere tutti i dettagli richiesti, compreso l’inserimento dell’IMEI del dispositivo acquistato. Questa fase è cruciale per garantire la validità della partecipazione.

Europei, unitevi: dettagli cruciali per partecipare all’estrazione

L’attesa culminerà nell’estrazione finale, prevista entro il 15 febbraio 2024. In questa occasione, saranno estratti i fortunati vincitori dei 21 esclusivi TV Samsung THE FRAME da 75 pollici, ognuno del valore di €2.499,00. Un montepremi complessivo che ammonta a una cifra notevole di €52.479,00.

È importante sottolineare che la promozione è valida in tutta l’Unione Europea, e possono partecipare tutte le persone fisiche maggiorenni residenti nell’UE che abbiano acquistato uno dei dispositivi promozionati presso i punti vendita inclusi nell’iniziativa.

Samsung, dimostrando il suo impegno per la trasparenza e la regolarità del concorso, ha già versato una cauzione pari al 100% del valore totale del montepremi a favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Lasciati incantare: la magia del Natale con Samsung

In conclusione, questa promozione di Samsung offre un’opportunità unica nel suo genere, non solo per aggiudicarsi un prodotto tecnologico di altissimo livello ma anche per vivere un’esperienza natalizia indimenticabile. Non perdere l’occasione di unirti a questa straordinaria iniziativa e avere la possibilità di portare a casa uno dei desideratissimi TV Samsung THE FRAME da 75 pollici. Buona fortuna a tutti i partecipanti!