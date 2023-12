Vodafone, le promo Silver sono tornate: distrutta Iliad con 150 GB

Dopo alcuni mesi in cui gli utenti non hanno fatto altro che scappare via da Vodafone, si sta per invertire la tendenza. Il provider anglosassone sta mettendo in piedi una vera e propria armata di nuove offerte, tra le quali spuntano soprattutto due soluzioni aventi lo stesso nome.

Si tratta delle Silver, opportunità davvero uniche che costano poco ed offrono tanti minuti, SMS e giga mensilmente. L’intento è ovviamente quello di portare via degli utenti soprattutto ai gestori virtuali italiani, ma anche ad un’altra vera e propria armata della telefonia mobile che risponde al nome di Iliad.

Vodafone: con queste soluzioni sarà difficile dire di no, ecco il ritorno delle Silver

Partendo dall’inizio dunque bisogna valutare cosa c’è all’interno di queste due promozioni mobili tanto da poter pensare di tornare sui propri passi. Gli utenti potranno spaziare tra minuti, messaggi e giga con prezzi nettamente più bassi del solito, i quali partono da 7,99 € al mese. Questo è il costo mensile della prima Silver, quella che ogni 30 giorni consente di avere minuti ed SMS senza limiti verso tutti con un quantitativo di 100 giga disponibili in 4G.

La seconda offerta della gamma invece aumenta di 2 € il prezzo. Bisognerà pagare 9,99 € al mese per avere la soluzione che vanta, oltre a minuti e messaggi illimitati, ben 150 giga di connessione Internet in 4G al suo interno.

Gli utenti che sottoscriveranno queste due offerte avranno anche una grande opportunità: avere 50 giga in più ogni mese. Per avere questo regalo bisognerà pagare con il metodo di pagamento automatico meglio conosciuto con il nome di SmartPay.