Sin dal suo arrivo sugli store, ormai nel lontano 2009, WhatsApp ci ha sempre abituato a una serie di cambiamenti che hanno reso la piattaforma di Meta una delle applicazioni più scaricate al mondo.

Attualmente WhatsApp è ben lontana dalle sue prime versioni, e grazie ai diversi aggiornamenti che si sono susseguiti, oggi abbiamo una piattaforma che permette agli utenti di scambiare messaggi, chiamate, videochiamate, allegati e tanto altro.

L’obiettivo di Meta è quello di aggiornare ciclicamente l’app per rendere sempre migliore l’esperienza degli utenti, sia dal punto di vista prettamente funzionale, ma anche dal punto di vista grafico.

Le ultime novità che sono in arrivo per tutti gli utenti, sia di iOS che Android, riguardano proprio la grafica dell’applicazione e i cambiamenti che ognuno potrà farà in base ai propri gusti personali.

WhatsApp, come cambia l’app con gli ultimi aggiornamenti

Se nei mesi passati abbiamo visto susseguirsi diversi aggiornamenti riguardanti le funzioni di WhatsApp, come la possibilità di fissare in alto un messaggio oppure l’invio dei contenuti multimediali in alta definizione, le prossime novità riguarderanno principalmente la grafica della piattaforma di Meta.

Le novità in arrivo nelle prossime settimane sono essenzialmente cinque e riguarderanno, come già detto, la parte grafica di WhatsApp.

L’innovazione più importante è sicuramente la scelta del verde come colore principale degli elementi delle chat, come le spunte della visualizzazione dei messaggi. La famosa ‘spunta blu’ di WhatsApp adesso sarà verde.

Inoltre WhatsApp ha deciso di introdurre una serie di immagini nuove da poter scegliere per impostare lo sfondo delle proprie chat, e ha cambiato lo stile delle icone scegliendo un design arrotondato.

Le ultime due novità sono diverse, infatti, per gli utenti Android la modalità scura avrà dei toni più scuri e più profondi, mentre per gli utenti iOS sarà presente un menù degli allegati completamente rinnovato.