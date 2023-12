Per passare all’operatore telefonico italiano TIM, questo è il periodo più azzeccato. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore sta proponendo sul proprio sito ufficiale diverse offerte di rete mobile piuttosto convenienti. Si tratta principalmente di offerte di tipo operator attack e si caratterizzano per il prezzo contenuto e per i molti giga per navigare. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Passa ora a TIM, sul sito ufficiale tante offerte mobile da attivare

In questi ultimi giorni gli utenti potranno passare all’operatore TIM grazie alla numerose offerte mobile proposte sul sito ufficiale. Come già accennato in apertura, l’operatore telefonico italiano sta proponendo nuovamente diverse offerte mobile di tipo operator attack. Si tratta quindi di offerte dedicate ai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

Tra queste offerte, c’è ad esempio l’offerta denominata TIM Power Iron Web New. Quest’ultima ha un bundle piuttosto interessante. Include infatti ogni mese fino a 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo da pagare sarà di soli 6,99 euro al mese.

Un’altra offerta proposta dall’operatore è poi TIM Power Supreme Easy Web New. In questo caso, gli utenti avranno accesso a ben 150 GB di traffico dati. Nel bundle dell’offerta rimangono poi inclusi sempre minuti di chiamate illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri. Per questa offerta, il costo previsto è di 7,99 euro al mese.

Ricordiamo che, per gli utenti che attiveranno una di queste offerte entro il 6 gennaio 2024, sarà possibile avere gratuitamente il supporto alla connettività 5G.