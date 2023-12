Le vetture elettriche così come ogni strumento dotato di batteria hanno un valore che spaventa tutti, stiamo parlando dell’autonomia, spaventoso poichè così come succede per il nostro smartphone, anche per le auto c’è sempre il terrore di rimanere senza carburante, in questo caso con la batteria scarica.

Le auto quando vengono vendute sono accompagnate da un’autonomia a piena carica che viene stimata dalle agenzie nazionali degli stati in cui vengono prodotte, i quali usano dei test che variano di paese in pase, ad esempio l’Agenzia Ambientale Statunitense utilizza EPA, un test molto rigoroso che tende a tener conto ovviamente degli standard di guida autostradali americani e dell’utilizzo di ogni tipo di accessorio compreso il climatizzatore, fornendo dunque dati spesso pessimistici ma molto coerenti con l’uso quotidiano del veicolo.

In Europa si usa invece il WLTP, meno severo di EPA ma che comunque testa le vetture in condizioni in cui rendono decisamente meno, parliamo della guida autostradale laddove appunto sono meno efficienti.

Ecco che dunque Consumer Reports ha messo alla prova ed esaminato le prestazioni reali dei veicoli confrontando i dati con quelli di EPA, i test sono stati effettuati in condizioni autostradali, dove gli EV tendono a essere meno efficienti nelle seguenti condizioni: veicoli impostati con velocità di crociera e modalità Eco, viaggiando a circa 113 km/h, in un range di temperature tra 21° e 32°.

I risultati

I dati sostanzialmente mostrano che a fare realmente la differenza sono le condizioni di guida, che in alcuni casi possono aumentare l’autonomia ed in altri peggiorarla, non a caso ad esempio guidare al freddo abbassa le prestazioni della batteria riducendo l’autonomia al di sotto di quella dichiarata.