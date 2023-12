Tim Vision è un servizio di streaming on demand e in diretta dedicato a film, serie TV e altri programmi d’intrattenimento ideato ufficialmente nel 2009.

La piattaforma rappresenta assolutamente la soluzione perfetta di coloro che non vogliono perdersi alcun tipo di intrattenimento dallo sport alle serie TV, vi è letteralmente solo l’imbarazzo della scelta.

L’attivazione del piano Tim Vision è davvero molto semplice, questa può avvenire direttamente online o presso un negozio di rivendita autorizzato.

Ma, se effettuate la richiesta online del pacchetto Tim Vision potrete ottenere l’attivazione gratuita del servizio e la spedizione della TimVision Box direttamente a casa vostra.

Ma vediamo meglio che servizi offre questa incredibile piattaforma streaming.

Tim Vision: Scopri tutti i contenuti e servizi di intrattenimento inclusi

Tim Vision è disponibile al costo in super sconto di 30,99 euro al mese, tariffa bloccata fino al 31.03.2024.

La piattaforma vi offre la possibilità di accedere ad una moltitudine di contenuti di tutti i tipi.

Tra questi:

Disney + e tutte le sue più grandi storie, tra cui l’apprezzatissimo “ leoni di Sicilia “, oltre a moltissimi altre serie TV, nuove uscite cinematografiche e le iconiche serie di Marvel, Disney, Pixar, Star Wars;

e tutte le sue più grandi storie, tra cui l’apprezzatissimo “ “, oltre a moltissimi altre serie TV, nuove uscite cinematografiche e le iconiche serie di Marvel, Disney, Pixar, Star Wars; DAZN , la piattaforma streaming per eccellenza per tutti i più rilevanti eventi sportivi del momento. Grazie a DAZN potrai vedere tutta la serie A di Tim , 10 partite su 10 per ogni turno. Inoltre potrai godere di tutte le partite di UEFA Europa League , i migliori match della UEFA Conference League e tanto altro sport ancora;

, la piattaforma streaming per eccellenza per tutti i del momento. Grazie a DAZN potrai vedere tutta la , su 10 per ogni turno. Inoltre potrai godere di tutte le partite di , i migliori match della e tanto altro sport ancora; Infinity+ con la UEFA Champions League. Servizio grazie al quale potrai assistere a 104 partite della UEFA Champions League, oltre a film, serie TV e cartoni, e moltissimi altri programmi per tutta la famiglia in alta risoluzione;

con la Servizio grazie al quale potrai assistere a oltre a film, serie TV e cartoni, e moltissimi altri programmi per tutta la famiglia in E ancora l’intramontabile Netflix , con le serie più discusse del momento, pluripremiati documentari e moltissimo altro ancora;

, con le più discusse del momento, pluripremiati e moltissimo altro ancora; Tutta l’offerta Amazon Prime. Grazie a cui potrai accedere a tutte le serie TV Amazon Originals ed Exclusives e le migliori partite del mercoledì della UEFA Champions League;

Questo e molto altro ancora solo con TimVision, consulta il sito web ufficiale della piattaforma per conoscere ancora più nel dettaglio tutti gli altri servizi inclusi.