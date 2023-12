HoMobile è l’operatore telefonico virtuale italiano di proprietà di Vodafone, per certi versi possiamo conservarlo come la sua proposta lowcost.

Una proposta che i clienti, dell’omonimo operatore, hanno gradito notevolmente nel corso degli anni.

In quanto grazie era HoMobile è possibile approfittare dei prezzi più bassi del momento tra i vari operatori telefonici attualmente disponibili senza rinunciare ad un’ottima copertura di rete e alla qualità dei servizi offerti.

HoMobile: costi e servizi inclusi

A tal proposito, provvederemo a presentarvi una delle migliori promozioni HoMobile per la telefonia mobile più apprezzate del momento, che vanta già un notevole numero di attivazioni.

La promo in questione è valida per tutti coloro che effettuano una portabilità da altro gestore telefonico quale: Iliad, Fastweb, CoopVoce e molti altri ancora (la lista completa consultabile sul sito ufficiale di HoMobile)

L’offerta al prezzo di soli 7.99 euro al mese, prevede una grande quantità di servizi inclusi, tra cui:

Minuti e chiamate illimitate verso tutti numeri mobili e fissi, senza alcun scatto alla risposta o altri costi extra;

numeri mobili e fissi, senza alcun scatto alla risposta o altri costi extra; Sms senza limiti verso tutti;

verso tutti; 180 GB di Internet alla massima velocità del 4G;

alla massima velocità del Attivazione e spedizione della SIM GRATUITA, presso il vostro domicilio o verso altro punto di ritiro indicato selezionato, che potete scegliere direttamente online.

Potete attivare la promo direttamente online ed una volta ricevuta la sim, effettuare l’identificazione tramite spid.

Per ulteriori informazioni e dettagli su questa o altre promozioni di telefonia di HoMobile, vi consiglio di consultare il sito ufficiale dell’operatore.

Per tutto il resto… Restate sintonizzati!