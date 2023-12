Attenti alla TRUFFA phishing, come funziona e che rischi ci sono

Da giorni gli utenti parlano di un messaggio davvero pericoloso che sta girando vertiginosamente in Italia.

Continua ancora dunque a farsi strada tra gli utenti, soprattutto quelli meno esperti, la storia del sito di incontri e della ragazza ragazza che spera di conoscere il fortunato utente.

Truffa incredibile in atto tramite e-mail: ecco a cosa dovete stare attenti

Il messaggio, pericolosissimo se cliccate sul link che ovviamente abbiamo omesso, è riportato proprio qui sotto. In questo modo potrete imparare cosa significa ricevere una truffa di tipo phishing.

“Ciao nuovo amico mio, ho visto il tuo contatto in giro e sono riuscita a risalire alle tue immagini dei social. Questo mi ha creato grande curiosità e ho desiderato subito parlarti con questo e-mail. Sono una ragazza giovane in cerca di nuove conoscenze e magari di qualcosa di più.

Non vedo davvero l’ora di continuare la nostra conoscenza e di conoscerci meglio. Spero che tu capisca e mi scrivi nella chat del sito.

Di seguito allego la mia foto e un link al mio profilo. Da qui potrai entrare sul sito dove ci sono tutte le informazioni.”

Come potete leggere all’interno di questo messaggio, si tratta di un tranello bello e buono. L’obiettivo dei truffatori che si c’erano dietro questa mail ignobile, è quello di far credere che esista un sito di incontri dove la ragazza in questione sia lieta di farsi conoscere. Per aiutare i malfattori ad arrivare al loro intento, all’interno della mail viene inserita anche una foto di una ragazza seminuda.