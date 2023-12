Truffa PHISHING di Natale, messaggio svuota il conto subito

Si parla ancora di una nuova truffa arrivata tramite e-mail ai danni di diversi italiani che ci sarebbero infatti cascati.

Come potete leggere qui in basso sembra tutto un chiaro invito a far parte di una sorta di sito, un forum dedicato agli incontri. Ovviamente non c’è nulla di reale in tutto questo se non una truffa, che vuole in ogni modo ottenere i vostri dati personali di registrazione e magari anche quelli della carta di credito. Fate dunque molta attenzione.

Truffa in arrivo: ecco il messaggio che manda in crisi gli italiani

“Ciao, ho 25 anni e mi chiamo Emma.

Sono un viaggiatore attivo, viaggio in diverse città del nostro paese e ho deciso di visitare il mio vecchio amico in città. Durante i miei viaggi amo incontrare nuove persone, soprattutto uomini. Quindi il mio amico mi ha mostrato un paio delle tue foto e mi ha dato la tua email, sono rimasto molto colpito dalla tua sessualità e ho deciso di scriverti subito.

A causa del mio stile di vita non ho un partner e quindi sono aperto a nuove conoscenze. Domani sarò in città e starò in albergo per 2 settimane, vorrei che tu venissi da me e ci conosceremmo meglio sotto tutti gli aspetti. Non ti scrivo dalla mia email perché ho un’attività e non posso utilizzare la mia email personale per lettere così esplicite.

Sono registrato su un forum di incontri popolare nel nostro paese, quindi puoi trovare tutte le informazioni e le mie foto lì, è facile. Entra tramite questo *LINK TRUFFA*”