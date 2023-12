Il marchio professionale TerraMaster ha introdotto quest’anno il modello NAS desktop T9-450, progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti che operano in settori con elevati requisiti di prestazioni di archiviazione, come nell’editing video 4K e 8K, la creazione di contenuti multimediali e la gestione di database.

Il NAS è dotato di interfacce Ethernet dual SFP+ 10Gb ad alta velocità, che offrono una connettività rapida e affidabile per le operazioni di editing video ad alta definizione. Inoltre, supporta contemporaneamente due connessioni di rete da 2,5 GbE, garantendo una flessibilità ideale per le varie esigenze di networking.

Design e caratteristiche TerraMaster T9-450

Nonostante il TerraMaster T9-450 sia una soluzione più economica, il packaging riflette una cura per la protezione del dispositivo. La confezione, seppur semplice con una scatola marrone senza tanti dettagli, dona una protezione efficace. Il dispositivo è saldamente tenuto in posizione da uno spesso strato di schiuma, che riduce al minimo il rischio di danni durante il trasporto. L’intero contenuto della scatola (l’alimentatore, le istruzioni di installazione, le informazioni sulla garanzia) è posto in maniera ordinata e altrettanto sicura. Il pacchetto include anche accessori extra, come clip e viti aggiuntive per il vassoio HDD e piedini di gomma supplementari per il NAS.

La presenza di un cavo LAN Cat 6 di alta qualità è notevole, evidenzia ancora una volta l’attenzione ai dettagli. Questo tocco aggiuntivo contribuisce a differenziare il TerraMaster T9-450 dalla concorrenza economica. Il design del T9-450 è in gran parte identico al modello precedente (il T9-423), con una struttura compatta e robusta. La sua disposizione verticale, però, lo rende più adatto per l’uso desktop.

La costruzione del chassis di colore nero è resistente, con un lato rimovibile per l’accesso alla scheda madre principale per SSD M.2 NVMe. La sorprendente qualità costruttiva si estende anche alla sezione del raffreddamento, essenziale per un dispositivo di questa portata. L’installazione dei supporti di archiviazione è agevole, con vassoi metallici a molla e la possibilità di configurazioni RAID.

La flessibilità di operare con un singolo disco, e successivamente aggiungere unità al pool di archiviazione, è un vantaggio significativo. Il TerraMaster T9-450 include inoltre una varietà di porte e connessioni, dimostrando un impegno nella fornitura di opzioni per gli utenti. Le dimensioni totali occupano solo 13,5 cm x 29,5 cm di spazio sulla scrivania, offrendo un’alternativa pratica ai dispositivi solitamente più ingombranti.

Hardware NAS

Grazie a un design interno ben concepito e una connettività avanzata, il TerraMaster T9-450 NAS presenta un hardware potente, adatto alle esigenze degli utenti avanzati. Il pannello laterale del T9-450 si distingue per il meccanismo di cerniera, semplificando l’accesso ai componenti interni.

La disposizione interna è chiara, con una scheda principale che ospita il controller e banchi di memoria. Le nove baie principali sono collegate attraverso una scheda tramite un connettore PCIe a 90 gradi, semplificando il cablaggio.

La presenza di un processore Intel Atom C3558R con clock a 2,4 GHz, 4 core e 4 thread indicano un focus sulle prestazioni di rete. Il dissipatore di calore, di dimensioni considerevoli, è posizionato tra slot di memoria, slot SSD M.2 NVMe e connettori 10Gb SFP+, alzando la questione delle temperature a lungo termine.

La potenza richiesta da questa CPU può generare un aumento di temperatura, ma l’ottimizzazione della ventilazione diretta verso le bay HDD contribuisce a mitigare questo potenziale problema. Il confronto con il predecessore T9-423, alimentato da un processore Intel N5105 Celeron, evidenzia le differenze nell’architettura.

Connettività e Potenza TerraMaster T9-450

La connettività del TerraMaster T9-450 NAS emerge come uno dei suoi punti di forza più significativi, destinato a soddisfare le esigenze degli utenti con le sue 9 bay SATA. Il dispositivo è chiaramente progettato per garantire prestazioni elevate. Alimentato da un blocco rimovibile da 250W, questo desktop NAS presenta un’installazione pulita e ben spaziata all’interno, garantendo un funzionamento efficiente.

L’aggiunta di porte Ethernet 2.5GbE rappresenta un miglioramento significativo rispetto ai modelli precedenti, come accennato nella prima parte. Con due Ethernet che possono raggiungere circa 250-279MB/s ciascuna e la possibilità di aggregare il collegamento (Port Trunking) per ottenere una velocità di 5GbE (500-550MB/s) con uno switch intelligente, il NAS opzioni flessibili per rispondere alle crescenti esigenze di accesso ai dati.

La vera sorpresa è data dalla presenza di altre due porte Ethernet 10Gb, guidandola potenziale connettività esterna a 25GbE. Questa caratteristica, orientata verso le aziende con necessità di archiviazione e throughput elevate, rappresenta un punto di forza distintivo a questo prezzo. La flessibilità di queste connessioni consente di massimizzare il potenziale di archiviazione e di condividere la larghezza di banda con utenti multipli. La scalabilità del T9-450 è evidente, rendendolo adatto sia per un utilizzo immediato con connessioni ad alta velocità che per un’implementazione graduale in ambienti di lavoro più complessi.

Oltre a queste, vi sono anche le due porte USB 3.2 Gen 1 a 5Gb/s. Il TerraMaster T9-450 si distingue in tal modo per la sua connettività studiata e dettagliata, con un focus evidente sulle prestazioni di rete.

Server VPN TerraMaster

Per garantire un canale di accesso sicuro ai dati privati, il T9-450 integra un server VPN TerraMaster con tre modalità di servizio VPN: PPTP, OpenVPN e L2TP/IPsec. Queste opzioni consentono connessioni VPN su una vasta gamma di dispositivi di rete, migliorando il livello complessivo di protezione.

Dettagli Software

Il passaggio da TOS 4 a TOS 5 segna un salto significativo per i sistemi NAS TerraMaster, portando miglioramenti sostanziali nell’interfaccia grafica, nelle applicazioni disponibili, nei servizi supportati, nella sicurezza e nel controllo degli utenti. L’interfaccia utente di TOS 5 si presenta notevolmente più chiara. Le opzioni e le icone sono più reattive e facilmente distinguibili rispetto alle attività di background. Questo contribuisce a un’esperienza più fluida e intuitiva.

Il sistema offre una vasta gamma di configurazioni di archiviazione e servizi, fornendo agli utenti una maggiore flessibilità nella gestione dei dati. La possibilità di utilizzare un TRAID misto può essere particolarmente apprezzata dagli utenti provenienti da altri sistemi, come Synology.

Il TOS 5 include anche un supporto tecnico diretto e un terminale di accesso remoto per risolvere eventuali problemi. Questo può essere un vantaggio significativo per coloro che necessitano di assistenza immediata.

La sezione per il monitoraggio delle APP sul software consente di comprendere quali siano scaricate sul dispositivo e ne consiglia di altre, che potrebbero essere utili, tra le migliori attualmente disponibili.

Servizi e Protocolli NAS

Il TerraMaster T9-450 dona una vasta gamma di modalità per la gestione dei servizi di file, garantendo la massima compatibilità con diversi ambienti di rete. Tra questi, vi è innanzitutto l’SMB (Server Message Block), ideale per l’integrazione con sistemi Windows. Altra caratteristica è data dalla presenza del NFS (Network File System), ampiamente utilizzato per la condivisione di file in ambienti Unix/Linux.

L’SFTP/FTP (Secure/File Transfer Protocol) dona invece un’opzione sicura per il trasferimento di file tramite protocolli standard e ulteriori più complessi. L’AFP (Apple Filing Protocol), inoltre, garantisce una perfetta integrazione con sistemi macOS, facilitando il trasferimento dei file tra dispositivi Apple. Infine, grazie all’iSCSI (Internet Small Computer System Interface) il TerraMaster T9-450 può essere sfruttato anche come dispositivo di storage.

Memoria TerraMaster

L’inclusione di 8 GB di memoria DDR4 è uno dei dettagli più apprezzati del T9-450, che così fornisce una capienza doppia rispetto ad altri sistemi simili. Tuttavia, l’assenza di memoria ECC solleva questioni sulla sicurezza a lungo termine, considerando la destinazione del NAS per l’archiviazione critica. La possibilità di utilizzare SSD NVMe M.2 come cache o storage separato aggiunge però ulteriore versatilità.

Cache NAS

Il TerraMaster T9-450 si distingue per la sua esclusiva tecnologia di accelerazione della cache SSD, conosciuta come Hyper Cache. Questa innovativa soluzione offre agli utenti tre modalità di cache alternative progettate per soddisfare una varietà di requisiti di utilizzo. A differenza delle tradizionali cache SSD, Hyper Cache può migliorare le prestazioni di archiviazione fino al 100%, fornendo un’archiviazione ibrida più efficiente e affidabile.

Le modalità cache in tal caso sono:

Lettura: Ottimizzata per migliorare le prestazioni di lettura, ideale per applicazioni in cui è essenziale accelerare l’accesso ai dati;

Scrittura : utile in scenari in cui le operazioni di scrittura intensive sono cruciali.

Read/Write (Lettura/Scrittura): Bilancia l’accelerazione sia per le operazioni di lettura che per quelle di scrittura, offrendo un compromesso ottimale tra prestazioni e versatilità.

L’Hyper Cache non solo aumenta le performance, ma contribuisce anche ad implementare la sicurezza e l’affidabilità della cache attraverso la creazione di array di dischi per SSD.

Sistemi di backup TerraMaster T9-450

Il TerraMaster T9-450 integra in sé diverse soluzioni di backup per garantire la sicurezza dei dati in varie circostanze:

Backup di Time Machine : per utenti macOS , offre una gestione avanzata del backup e del ripristino dei dati;

TerraSync : ideale per la sincronizzazione dei dati tra clienti e il b ackup multi-versione dei dati del computer Windows ;

Fotografia Istantanea del Sistema di File TerraMaster (TFSS): al fine di creare snapshot del sistema di file per evitare perdite di dati dovute a errori operativi o a ttacchi ransomware;

ttacchi ransomware; CloudSync : utile per backup e sincronizzazione dei dati tra TNAS e unità cloud , garantendo disponibilità e sicurezza;

Backup TFM : ideate al fine di eseguire il backup delle cartelle condivise in TNAS su varie destinazioni , locali o remote;

Duple Backup : dona protezione avanzata eseguendo il backup dei file su un altro TNAS remoto , file server o cloud drive;

Fotografia Istantanea: Acquisisce snapshot continue delle cartelle o LUN iSCSI per il ripristino a momenti precedenti in caso di emergenza.

Il T9-450 si posiziona così come una soluzione completa per la gestione e la protezione dei dati, abbracciando una varietà di scenari di utilizzo e requisiti di sicurezza.

Protezione Antiransomware

TerraMaster File System Snapshot (TFSS), dettagliatamente, è uno strumento di protezione dei dati basato sul sistema di file sviluppato dalla casa madre. Sfruttando le funzionalità avanzate del sistema di file BTRFS, TFSS acquisisce fotografie istantanee dell’intero file system, garantendo la protezione completa dei dati sul dispositivo TNAS. In caso di incidenti o attacchi ransomware, il ripristino dei dati è rapido e senza rischio di perdita causata da errori umani.

6. Costo TerraMaster T9-450

Il TerraMaster T9-450 è disponibile sul sito ufficiale al costo di 1.199,00 euro con la descrizione di tutte le caratteristiche allegate. Spedizione più rapida? Ci pensa Amazon con il servizio Prime. La spesa in tal caso è la medesima, anzi varia di 0,99 centesimi per essere precisi.

Pro e contro NAS

Il mercato dei Network Attached Storage (NAS) è in costante evoluzione e il TerraMaster T9-450 si presenta come una potente soluzione che potrebbe rivoluzionare il modo in cui concepiamo lo storage.

Pro: Un Pacchetto di Potenza in un Guscio Compatto

Compattità Sorprendente : Nonostante ospiti ben 9 bay di archiviazione, il T9-450 si distingue per la sua compattezza, offrendo una soluzione potente in uno spazio relativamente contenuto;

Design Versatile : Bilancia abilmente le caratteristiche di un sistema rackmount e desktop, fornendo una soluzione che si adatta a varie esigenze di utilizzo;

Opzioni di Rete Aggiuntive : Supporta SMB MultiChannel e dispone di due porte aggiuntive da 2.5GbE, offrendo versatilità nella configurazione di rete;

Connessione Veloce: Dotato di dual 10GbE, il T9-450 offre una connettività ad alta velocità, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un rapido accesso ai dati;

Potente CPU : Equipaggiato con una CPU in grado di gestire un throughput significativo, il che lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni;

Snapshot Replication : Integra la replicazione degli snapshot per una maggiore sicurezza dei dati;

Scelta variegata di RAID : Offre un’ampia selezione di opzioni RAID, consentendo agli utenti di personalizzare la configurazione in base alle proprie esigenze;

Supporto per BTRFS/EXT4 : Offre supporto per i file system BTRFS e EXT4, fornendo opzioni avanzate di gestione dei dati;

Massima quantità di Memoria : La possibilità di supportare fino a 32GB di memoria offre un’ampia flessibilità per le esigenze di archiviazione;

TOS 5.1 : Il sistema operativo TOS 5.1 offre un’esperienza utente solida, anche se potrebbe non essere altrettanto lucido rispetto ai concorrenti;

Slot M.2 SSD Interno : Include uno slot M.2 SSD interno per l’implementazione di caching o archiviazione aggiuntiva;

Facilità d’Installazione: Si dimostra semplice da installare e configurare con vari sistemi operativi, offrendo flessibilità agli utenti avanzati.

Contro:

Slot PCIe Inutilizzato : La presenza di uno slot PCIe inutilizzato potrebbe limitare l’espandibilità del sistema;

Memoria ECC non Inclusa: Anche se supporta la memoria ECC, questa non è inclusa di default, un dettaglio che potrebbe non soddisfare alcuni utenti.

Conclusioni: investire nel TerraMaster

Il TerraMaster T9-450 emerge come una soluzione potente e poliedrica, adatta a svariate esigenze di archiviazione. Con una combinazione di connettività veloce, funzioni RAID avanzate e una vasta gamma di funzionalità, il dispositivo si presenta come un contendente serio nel mondo dei NAS di fascia alta. I vantaggi superano di gran lunga i difetti, ponendolo tra le migliori scelte per le piccole e grandi aziende.

Si ricorda che l’acquisto può essere effettuato sul sito della società e, ovviamente, su Amazon allo stesso costo.