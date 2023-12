Con l’arrivo del nuovo anno, il mondo tecnologico si sta preparando al CES 2024. L’evento di Las Vegas si terrà dal 9 al 12 gennaio e durante queste giornate verranno svelate tantissime novità. Tra queste ci saranno certamente quelle targate ASUS.

Il produttore, infatti, ha pianificato un evento dedicato alla famiglia ROG che si terrà l’8 gennaio. In questa occasione, il brand svelerà la propria lineup di dispositivi per il 2024 e molti di questi saranno certamente presenti al CES di Las Vegas.

Possiamo aspettarci tantissime novità per la divisione dedicata al gaming di ASUS. Il dispositivo più atteso sarà proprio il ROG Phone 8, lo smartphone da gaming che è stato recentemente mostrato in un teaser.

ASUS si prepara per il CES 2024 di Las Vegas con un evento dedicato alla famiglia ROG, la divisione da gaming del brand

Secondo le indiscrezioni trapelate, il ROG Phone 8 potrebbe arrivare in tre differenti versioni. Il modello base sarà accompagnato dalla versione Pro e dalla variante Ultimate. Tutti e tre i device potranno contare sulla presenza del SoC Snapdragon 8 Gen 3 ma con alcune differenze.

La variante Ultimate presenterà un chipset Qualcomm con overclock per garantire maggiore potenza. Inoltre, il device potrà vantare fino a 24GB di memoria RAM per assicurare la massima reattività del sistema.

Il nuovo flagship sarà accompagnato anche da tanti laptop da gaming e accessori come i monitor. Entrando maggiormente nello specifico, uno dei PC che potrebbe essere presentato durante l’evento dedicato sarà il ROG Zephyrus G14, un laptop pensato per il gaming di alto livello. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.