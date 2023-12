WhatsApp, diventate FURBI ed usate queste 3 funzioni segrete

Durante l’ultimo periodo si è parlato molto di un nuovo aggiornamento per WhatsApp. Gli utenti che volevano in ogni modo trasferire file di grandi dimensioni, ovvero in formato originale, potranno finalmente essere a accontentati.

Oltre a questo però ci sono tre piattaforme esterne che potrebbero aiutarvi ad acquisire più privacy ma anche ad infrangere quella altrui.

WhatsApp: queste tre funzioni sono esterne ma molto interessanti per l’applicazione

Il mondo delle funzionalità di WhatsApp è davvero molto complesso. Ce ne sono diverse di varia natura, ma gli utenti non sanno che si può uscire anche fuori dagli schemi. Esistono infatti delle piattaforme di terze parti che sono legate a questa applicazione di messaggistica, che concedono però altre facoltà rispetto alle funzionalità canoniche a cui tutti sono abituati.

La prima funzionalità è attribuita ad un’applicazione che si chiama Whats Tracker, e consente di spiare le persone. Ovviamente la pratica comprende solo i movimenti in chat e non il contenuto delle conversazioni. Basterà selezionare dei numeri in particolare per capire ogni volta che entreranno all’interno della chat di WhatsApp. Lo spione riceverà anche una notifica.

La seconda applicazione che tutti dovrebbero prendere in considerazione invece si chiama Unseen. In questo modo gli utenti potranno avere un resoconto di tutti i messaggi di WhatsApp che arrivano, scoprendone il contenuto senza essere online.

L’ultima applicazione esterna è WAMR, utile per recuperare i messaggi eliminati. All’arrivo della notifica del messaggio, questa piattaforma provvederà a memorizzarne il contenuto per poi eventualmente recuperarlo nel caso in cui dovesse servire.