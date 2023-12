Truffa di Natale, tentativo di PHISHING porta a zero i conti correnti

Un mare di truffe continua ad invadere la privacy delle persone, mettendole in difficoltà. Una truffa in questi giorni avrebbe portato addirittura allo svuotamento dei conti correnti siccome qualcuno ci sarebbe cascato con tutte le scarpe.

Il testo sembra essere arrivato tramite e-mail a quegli utenti che ci sono caduti, per cui tenete le antenne dritte in questo periodo.

Truffa in arrivo: ora gli utenti rischiano seriamente, ecco il messaggio

Ovviamente come potete notare qui in basso il messaggio è davvero strano e sconclusionato, proprio a identificare una vera truffa. Stare quindi molto attenti dunque è fondamentale, proprio per evitare di finire nei guai. Il tentativo di truffa vuole in ogni modo portarvi a cliccare sul link, magari anche solo per curiosità. Più persone si sono iscritte effettivamente al form che hanno trovato, pensando si finisse poi su un sito di incontri.

“Ciao!

Premetto immediatamente che di solito non scrivo lettere agli sconosciuti, ma nel tuo caso non sono riuscita a resistere e quindi ho deciso di provarci. Tu mi susciti un grande interesse! Ho 25 anni e recentemente mi sono reso conto che non c’è abbastanza uomo nella mia vita con cui passare del tempo piacevole.

Ho un appartamento libero, quindi posso invitarti a casa mia in qualsiasi momento opportuno. Sento solo che c’è una certa connessione tra noi e vorrei continuare la nostra conoscenza. Tuttavia, suggerisco di spostare la nostra comunicazione dalla posta elettronica a un sito di incontri per garantire senza dubbio la sicurezza e mantenere la nostra privacy.”