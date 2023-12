Il mondo delle auto elettriche è senza alcun dubbio connesso ma anche molto diverso da quello delle vetture endotermiche, nel dettaglio la massima espressione della diversità tra questi mondo prende forma nel cambio, nelle vetture elettriche infatti il cambio è sempre automatico e questa cosa a quanto pare non sempre è graditissima a tutte le aziende automobilistiche, tra le quali spicca la figura di Toyota, la quale a dirla tutta non vede di buon occhio le vetture elettriche ha timore che passando a queste ultime possa perdere la sua vecchia guardia di appassionati e fanatici del cambio manuale.

Ecco dunque perchè Toyota starebbe impegnandosi a produrre un cambio per vetture BEV che potrebbero arrivare addirittura a 14 marce diverse.

Progetto e brevetto

Sembra proprio che Toyota si stia divertendo con i suoi progetti, sembrerebbe che infatti sia in procinto di depositare un brevetto con un cambio in grado di offrire ben 14 rapporti, si tratta di un progetto industriale che nel pratico si tradurrà nella possibilità per l’utente di scegliere tra delle mappature a lui più ideali per un totale di 6 o più stadi oppure meno.

Sulla carta da quanto è emerso il sistema potrebbe avere più di dieci marce sebbene storia insegna che spingersi oltre la sesta possa essere complicato, infatti le vetture tradizionali non vanno oltre la settima, il progetto è comunque ancora al suo stato embrionale, ne sapremo di più solo tra pochi mesi o anni, sebbene la domanda sorga spontanea, cosa c’è da pensare in merito a tale impegno per un cambio virtuale verso vetture che di cambio non hanno bisogno ?