Iliad fa un incredibile regalo di Natale a tutti gli utenti con il lancio di una fantastica promozione da 180 giga al mese, che viene oggi proposta al pubblico con un prezzo decisamente più basso del normale, poiché basteranno solamente 9,99 euro per il suo acquisto definitivo.

Andiamo con ordine, l’offerta può oggi essere richiesta tramite il sito ufficiale di Iliad, che prevede un costo iniziale da sostenere pari a soli 9,99 euro, a cui ovviamente è necessario aggiungere la prima mensilità. L’accesso è limitato nel tempo, infatti è da notare che può essere richiesta solo ed esclusivamente entro il 28 dicembre, per questo motivo dovete valutare attentamente quando effettivamente accedere alla promozione, onde evitare di restarne definitivamente tagliati fuori.

Iliad, un regalo assurdo vi attende a Natale

La campagna promozionale più pazza del periodo prende il nome di Flash 180, si tratta di un’offerta che parte da un prezzo fisso di soli 9,99 euro al mese, il quale non è destinato a cambiare nel tempo. Prestate attenzione, come tutte le promo di Iliad, anche la corrente non prevede una variazione nel futuro più prossimo, ciò sta a significare che fino a quando resterete clienti Iliad sarete sicuri di non spendere più di 9,99 euro (per la suddetta promo).

In parallelo, al suo interno è possibile trovare un bundle assolutamente unico ed invitante, composto da 180 giga di traffico dati al mese, con anche minuti e SMS completamente illimitati che gli utenti possono facilmente spedire senza problemi a qualunque numero sul territorio.