WindTRE, 4 super OFFERTE con il 5G e a costo minimo

Ogni utente che è alla ricerca di una nuova offerta interessante potrà sfruttare il momento che precede le feste natalizie. Ci sono gestori che stanno facendo il massimo per ritornare in cima alle classifiche di gradimento e tra questi nomi ce ne sono molti davvero famosi. WindTRE è sicuramente uno dei più attivi e lo dimostra con le sue offerte di dicembre.

Non si può di certo escludere un operatore di questo calibro dalla lotta. Gli altri provider infatti stanno facendo fatica a superare le offerte di WindTRE, che risulta al momento uno dei più presi in considerazione.

Ancora oggi quando si parla di qualità di rete, nessuno riesce ad equipararsi a questo fortissimo operatore, che è ritornato alla carica nel periodo natalizio. Tutto ciò era necessario siccome molte altre realtà hanno scelto di dare il loro meglio durante questo 2023, portandogli via numerosi utenti. Ora però la musica cambia al cospetto di alcune offerte straordinarie.

WindTRE: queste sono alcune offerte fino a 200 giga al mese in 5G

La prima delle 4 offerte di WindTRE che porteranno gli utenti a fare il percorso inverso è sicuramente la Go 150 Flash+ Digital. Questa soluzione include minuti illimitati, 200 SMS e 150 giga a 8,99 € al mese.

C’è un’altra offerta, la seconda, ovvero la Super 5G, praticamente uguale alla Start 5G. Entrambe hanno minuti illimitati e 200 SMS con 100 giga in 5G, la prima per 9,99 € al mese e la seconda per 12,99 € al mese.

L’altra offerta, quella che offre di più, è la Full 5G. Questa soluzione include al suo interno minuti illimitati, 200 messaggi e 200 giga in 5G. Prezzo: 14,99 € al mese.