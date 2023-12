Sta per terminare questo anno, il quale è stato piuttosto ricco per quanto riguarda il mondo dello streaming. Tra i vari colossi di questo settore, c’è ad esempio la piattaforma Disney+. Quest’ultima ha proposto in questi ultimi mesi dei titoli tra film e serie tv davvero eccezionali e molto attesi dagli utenti. Ora, però, è già tempo di pensare al futuro. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha rivelato ufficialmente i titoli che arriveranno ufficialmente nel corso del 2024.

Disney+ annuncia ufficialmente i titoli in arrivo nel corso del prossimo anno

In queste ore sono stati annunciati ufficialmente i titoli che arriveranno sulla piattaforma di streaming Disney+ nel corso del 2024. Come già accennato, questi mesi sono stati davvero pieni e ricchi di novità, ma ora è arrivato il momento di pensare al nuovo anno.

Tra i titoli in arrivo, in particolare, ci saranno diverse serie tv e film. Arriverà ad esempio la nuova serie tv immersa nell’universo Marvel, ovvero Marvel Studios Echo e anche la nuova serie tv Star Wars: The Acolyte. Ci saranno inoltre la serie tv Rivals, basata sul romanzo di Jilly Cooper e la serie originale britannica d’azione e avventura denominata Nell – Rinnegata. Vi elenchiamo comunque qui di seguito i titoli in arrivo.