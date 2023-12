Netflix, 4 FILM di Natale che non potete perdervi

Sono molti i film che gli utenti di Netflix possono guardare in quest’ultimo periodo, soprattutto tra quelli di Natale. Alcune produzioni sono state introdotte ultimamente ed è per questo che tantissime persone non hanno avuto ancora modo di guardarle.

A tal proposito abbiamo deciso di darvi qualche dritta in merito, proponendo dei titoli davvero interessanti che stanno facendo faville in questi giorni su Netflix. Nel prossimo paragrafo c’è l’elenco.

Netflix, questi sono i film che in questo periodo non potete perdervi: la lista

Se non avete mai visto Natale da chef, potrebbe essere questo il momento giusto. Questo film che vede Massimo Boldi come protagonista, parla di uno chef che è fermamente convinto di essere diventato un vero e proprio genio. Una volta invitato a partecipare ad una gara d’appalto per aggiudicarsi la cena per il G7, partirà una vera e propria avventura.

L’altro film che dovete assolutamente vedere è 10 giorni con Babbo Natale. Una donna sosterrà un colloquio di lavoro importantissimo abbandonando casa per un po’ e suo marito partirà in viaggio con la restante parte della famiglia.

Natale tutto incluso è un film molto interessante che potrebbe far passare a tutti una bella serata. Una blogger che si ritrova a recensire un B&B in provincia per dare una mano ai proprietari in difficoltà, si innamorerà del loro figlio.

Infine ecco La tavola di Natale, film nell’ambito della ristorazione che sceglie di lavorare per un gala istituito da una fondazione del posto. Si instaurerà un legame con il nipote dell’organizzatrice.