La tanto attesa Fiat Panda 2024 è pronta a mostrare il suo nuovo volto, trasformandosi da city car a B-SUV. La presentazione ufficiale è prevista per l’11 luglio del prossimo anno, e secondo il CEO di Fiat, Olivier Francois, il design sarà ispirato al concept Centoventi del 2019. Un tocco di freschezza e audacia è stato aggiunto da Tommaso D’Amico, noto come TDA, nel suo concept della Fiat Panda Abarth.

Tommaso D’Amico rivisita la Fiat Panda: la visione sportiva Abarth

D’Amico ha voluto celebrare i 40 anni della Panda con una reinterpretazione audace, presentando una versione molto accattivante e sportiva della popolare city car. Nonostante le dimensioni crescenti che la porteranno nel segmento B-SUV, la Fiat Panda rimarrà fedele alla sua natura low-cost, diventando al contempo un veicolo completamente elettrico, con la possibilità di una versione ibrida.

Per la versione Abarth, TDA ha optato per un approccio tradizionale, dotando la vettura di un motore a combustione interna: un propulsore a benzina 1.4 turbo da 180 cavalli, abbinato a un cambio automatico. Il design sportivo è enfatizzato da cerchi in lega da 18 pollici, minigonne e paraurti muscolosi, tipici del marchio Abarth.

Il colore scelto, un vivace arancione, si inserisce perfettamente nella recente tendenza di Abarth di presentare vetture con colorazioni audaci, come il giallo fosforescente e l’azzurro pastello della Fiat 500e.

Come il concetto innovativo di TDA potrebbe influenzare il design finale

È importante notare che la versione di TDA potrebbe essere un’interpretazione creativa, e la Panda Abarth reale potrebbe differire nel design finale. Tuttavia, la proposta di TDA offre uno spunto intrigante per una vettura che potrebbe unire la praticità della Panda con l’audacia sportiva di Abarth. Che ne pensate di questa ipotetica Panda Abarth 2024? Mentre attendiamo l’11 luglio per la presentazione ufficiale, la discussione sul futuro di questo iconico modello rimane aperta, alimentando l’entusiasmo degli appassionati dell’automobilismo.