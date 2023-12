La Samsung sta per scatenare l’entusiasmo degli appassionati di tecnologia con il lancio imminente dei nuovi top di gamma, i Galaxy S24. Anche se l’evento Unpacked è previsto per il 17 gennaio 2024, le anticipazioni e le prime immagini dei dispositivi stanno già creando fervore online.

Una foto trapelata recentemente mette a confronto il Galaxy S24 Ultra con il suo predecessore, rivelando un design affascinante e alcune modifiche. L’apertura dell’altoparlante sul bordo inferiore è stata ridefinita, mentre nella parte superiore sono presenti ora due fori per il secondo altoparlante e il microfono, migliorando la simmetria complessiva. Anche la S Pen ha subito una revisione, diventando più piatta nella parte inferiore, e i pulsanti del volume sono leggermente più grandi. Inoltre, la Samsung ha abbandonato l’alluminio a favore del titanio per il telaio, come i più recenti iPhone 15 di casa Apple.

Dettagli tecnici del nuovo top gamma Samsung

Le informazioni trapelate includono dettagli sulla batteria e la risoluzione della fotocamera principale, che sembrano confermare la continuità rispetto al Galaxy S23 Ultra. Ciò significa che la Samsung potrebbe mantenere la stessa qualità di immagine e autonomia. Le voci circolate suggeriscono anche una fotocamera potenziata, con un sensore principale da 200 MP, una lente con un grandangolo da 12 MP ed uno zoom 5x da 50 MP. Queste caratteristiche promettono prestazioni fotografiche eccezionali, posizionando il nuovo Ultra al vertice della competizione.

Per quanto riguarda il processore, si prevede che in Europa il Galaxy S24 utilizzerà l’Exynos 2400, mentre in altri mercati sarà presente il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Ma dobbiamo avvisarvi: queste informazioni devono essere ancora confermate ufficialmente. In attesa dell’evento Unpacked, gli appassionati possono già iniziare a sognare di possedere il prossimo gioiello tecnologico di Samsung. Un design rinnovato, specifiche avanzate e una potente fotocamera rendono il Galaxy S24 come uno dei dispositivi più desiderati del 2024, anche prima che questo nuovo anno inizi.