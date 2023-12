Se disponete di un qualsiasi prodotto Amazon Echo, sapete sicuramente che sono un valido aiuto all’interno della nostra casa o in ufficio. Si collegano con l’assistente vocale Alexa e ci permettono di interagire utilizzando solo la nostra voce.

Oggi vogliamo parlarvi di Amazon Echo Auto di seconda generazione, proposto sulla piattaforma di e-commerce con uno sconto del 50%. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Amazon Echo Auto scontato del 50%

Echo Auto è un dispositivo intelligente che integra l’assistente vocale Alexa, ma che, a differenza degli smart speaker Echo, dispone di microfoni ma non di driver. Dunque, utilizzerà l’impianto stereo dell’auto. Sarà necessario collegarlo tramite cavo AUX o via Bluetooth e, non essendo dotato di WiFi, utilizzerà i dati mobili del proprio smartphone. Si potrà così interagire, tramite la voce, con Alexa anche nell’abitacolo. Basterà scaricare l’app dedicata su iOS o Android e configurare l’account.

Come ogni dispositivo della linea Echo, con Echo Auto si potrà accedere a tutte le funzionalità offerte da Alexa e rendere smart, a tutti gli effetti, la propria automobile. Chi già possiede Android Auto e utilizza Google Assistant alla guida, potrà capire di cosa stiamo parlando. Per chi non lo sapesse, Alexa è un’intelligenza artificiale, un software sotto forma di assistente vocale che è in grado di interpretare il linguaggio ed interagire con l’uomo.

Tra le funzionalità più importanti di Echo Auto troviamo gli aggiornamenti su traffico, meteo, notizie ed informazioni di vario genere dal web, anche in tempo reale, richiesta di determinati brani musicali, album, playlist o autori utilizzando servizi come Spotify, Amazon Music o Apple Music oppure di stazioni radio utilizzando TuneIn, ascolto di libri su Audible, gestione liste della spesa, delle cose da fare o altre liste personalizzate, come quella della vacanza e moltissimo altro. Seguite questo link per acquistarlo a 34.99 euro invece di 69.99 euro.