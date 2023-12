Secondo Cathie Wood, ovvero la fondatrice di Ark Invest, la società di gestione degli investimenti americana con sede a St. Petersburg, in Florida, i Bitcoin ed Ethereum prenderanno presto il controllo del mercato.

Infatti, in base a quanto dichiarato dalla Wood, la capitalizzazione di queste monete virtuali raggiungerà i 25 trilioni di dollari entro il 2030.

Tuttavia, per comprendere al meglio questa “ipotesi” e riuscire ad immaginare se risultato del genere sia o meno effettivamente raggiungibile, dobbiamo prima conoscere criptovalute.

Bitcoin ed Ethereum, uno sguardo più dettagliato

Partendo da Bitcoin ( valutato 815 miliardi di dollari), il suo ingresso nel mondo del mercato è stato in perenne ascesa, ricordando quasi la stessa storia dell’oro. La crescita della rete Bitcoin ha permesso lo sviluppo di nuovi casi d’uso, come il cloud storage. È riuscito inoltre ad inserirsi nel mondo dell’arte digitale ed è previsto che avrà anche un ruolo attivo nello sviluppo della finanza decentralizzata (DeFi). Tutti settori dal valore di miliardi e miliardi di dollari.

Per quanto riguarda, invece, Ethereum (attualmente valutato 267 miliardi di dollari), secondo le stime più recenti questo segmento crescerà fino a 3,5 trilioni di dollari entro il 2030. Ethereum è uno dei principali player nel settore degli accordi legali transfrontalieri, rappresenta il 56,28% della finanza decentralizzata e rappresenta oltre il 58% di tutti gli asset tokenizzati.

Prendendo in considerazione quanto abbiamo appena detto, la previsione della Wood inizia a diventare più reale. A patto ovviamente che,

entrambe le valute digitali, continuino a innovare e ad espandersi in mercati complementari, proprio come hanno sempre fatto.