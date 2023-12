Nelle scorse settimane l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha reso disponibile la super offerta mobile denominata Very Esclusiva 4,99 euro. Fino ad ora, l’operatore non aveva segnalato alcuna data di scadenza per questa offerta. Ora, però, l’operatore ha comunicato fino a quando sarà disponibile l’offerta in questione.

Very Esclusiva 4,99 euro, ecco fino a quando sarà disponibile la super offerta

Gli utenti interessati avranno poco altro tempo per poter attivare la super offerta Very Esclusiva 4,99 euro. Come già accennato in apertura, in questi giorni l’operatore telefonico virtuale ha comunicato la data di “scadenza” di questa offerta. Stando a quanto riportano anche i colleghi di Mondomobileweb.it, la super offerta dell’operatore sarà attivabile per un breve periodo di tempo, ovvero fino al prossimo 11 dicembre 2023.

Rimane dunque pochissimo tempo per poterla attivare. Very Esclusiva 4,99 euro è stata una delle offerte mobile più interessanti proposte ultimamente dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile. Tutti gli utenti interessati dovranno quindi affrettarsi e recarsi di fretta sul sito ufficiale dell’operatore per poterla attivare sul proprio numero.

Nel suo bundle, l’offerta include fino a 100 GB di traffico dati per ogni mese per navigare con connettività 4G. L’offerta include poi SMS illimitati e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri. Una delle cose più interessanti è sicuramente il prezzo. Gli utenti dovranno infatti pagare appena 4,99 euro al mese. Ricordiamo comunque che questa offerta è attivabile dai nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali presenti in Italia, come ad esempio Iliad, Fastweb, 1Mobile, CoopVoce e Lycamobile.