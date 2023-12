Huawei Watch GT 3 può essere oggi acquistato ad un prezzo decisamente interessante su Amazon, in questo modo gli utenti si sentono finalmente liberi di mettere le mani su uno dei prodotti più richiesti e desiderati del periodo, nella sua variante da 46 millimetri di diametro.

Il prodotto viene oggi commercializzato con un cinturino in silicone, facilmente intercambiabile e regolabile per varie dimensioni di polso, gode di un display AMOLED da 1,43 pollici di diagonale, capace di raggiungere un livello di dettaglio decisamente superiore al normale, ed una buonissima sfumatura dei colori, con anche il sistema di controllo che è legato sia al touchscreen, che alla presenza dei due pulsanti fisici sul lato destro.

Huawei Watch GT 3: ecco quanto costa su Amazon

Oggi tutti gli utenti possono finalmente acquistare uno Huawei Watch GT3, infatti il prodotto ha un costo tutt’altro che eccessivo, se considerate appunto che il listino originario era di 249 euro, la riduzione del 24% applicata da Amazon, l’ha portato a costare solamente 189 euro.

Le funzionalità effettivamente raggiungibili restano all’incirca sempre le stesse, si parla di monitoraggio della frequenza cardiaca con SPO2, ben 100 modalità di allenamento differenti, autonomia che può raggiungere anche più di una settimana di utilizzo continuativo, AI running coach integrato, misurazione di passi, distanza percorsa e calorie bruciate, oltre che ovviamente al sonno.

Gli utenti lo possono trovare su Amazon in varianti differenti, con quadrante da 42 a 46 millimetri, oppure anche nella sua versione SE, che non presenta particolari differenze, se non comunque relativamente limitate rispetto al modello attualmente più costoso (quello indicato nel nostro articolo).