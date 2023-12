Volantino MediaWorld apre le porte al Natale con il lancio di una miriade di sconti molto interessanti, atti proprio ad invogliare il consumatore medio a recarsi il prima possibile in un negozio per completare l’acquisto. Ciò permette, a tutti gli effetti, di approfittare di un risparmio quasi inedito, oltre che di acquistare i migliori dispositivi in commercio.

Il volantino è assolutamente più unico che raro, con la presenza degli sconti in tutti i negozi dislocati sull’intero territorio nazionale, oltre che naturalmente sul sito ufficiale. Gli utenti che decideranno di affidarsi all’e-commerce, avranno ugualmente la certezza di essere tra i primi a risparmiare al massimo, ricevendo anche la merce a domicilio senza costi aggiuntivi di sorta.

MediaWorld, la campagna promozionale del momento

I prezzi attivati da MediaWorld vi faranno letteralmente impazzire di gioia, infatti sono disponibili tantissimi sconti molto interessanti, che riducono di non poco la spesa finale da sostenere. Allettanti sono attualmente i tablet Android in promozione, a marchio Samsung principalmente, che presentano prezzi che vanno da un minimo di 199 euro, fino ad un massimo di 499 euro.

Per quanto riguarda gli smartphone, l’attrattività è decisamente inferiore, se considerate appunto che sono perlopiù modelli di fascia media ad essere coinvolti nel volantino, con il prezzo massimo raggiunto da Realme 11 Pro+ 5G, disponibile oggi a 419 euro.

La campagna promozionale la trovate direttamente nelle pagine che sono disponibili qui sotto nel dettaglio.