Le offerte Fastweb Casa per i già clienti nel mese di dicembre 2023 sono un’occasione imperdibile per usufruire di promozioni esclusive, sconti e servizi avanzati, tra cui l’innovativo UPParty. Queste proposte si estendono oltre la semplice connessione Internet a banda larga, consentendo ai clienti di personalizzare la propria esperienza con servizi aggiuntivi e offerte di telefonia mobile in 5G a tariffe convenienti. Fastweb Casa si impegna a offrire soluzioni flessibili, permettendo ai suoi utenti di gestire facilmente le proprie offerte, fatture e consumi tramite l’utilizzo intuitivo di smartphone.

Le offerte di Fastweb Casa

Le opzioni disponibili per i già clienti di Fastweb Casa a dicembre 2023 sono diverse e mirate a soddisfare le esigenze di ogni utente. Si parte da Fastweb Casa Light FWA, che offre una connessione ultraveloce fino a 1 Gbps in Ultra FWA, al costo mensile di 24,95 euro. Questa offerta è ideale per chi desidera una connessione affidabile senza limiti di navigazione, anche se le chiamate non sono incluse.

Per chi cerca una soluzione più completa, Fastweb Casa propone l’opzione Fastweb Casa Light, con una velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps in FTTH GPON, al prezzo di 27,95 euro al mese. Le chiamate sono a consumo, offrendo una maggiore flessibilità ai clienti. Chi invece preferisce chiamate illimitate può optare per Fastweb Casa, che offre la stessa velocità di navigazione al costo di 29,95 euro al mese.

Per coloro che desiderano la massima personalizzazione e servizi premium, Fastweb Casa Plus è l’opzione perfetta. Con una velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps in FTTH GPON e chiamate illimitate, questa offerta include vantaggi esclusivi al prezzo di 36,95 euro al mese. Tutte queste offerte sono disponibili sia per i nuovi clienti che per coloro che desiderano passare a Fastweb Casa per la prima volta.

Ulteriori dettagli

Un aspetto distintivo delle offerte Fastweb Casa è la possibilità di provare gratuitamente le soluzioni Internet per 30 giorni. Questo consente ai clienti di valutare la qualità del servizio e, se non soddisfatti, di disattivare l’offerta senza costi aggiuntivi o penali, ottenendo il rimborso di tutte le spese sostenute.

Fastweb Casa si distingue anche per la qualità della sua rete, attestata dalla posizione di primo operatore in Italia per le prestazioni di rete in download e upload secondo la società di analisi indipendenti nPerf. La connessione avviene attraverso la fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) con tecnologia GPON, garantendo velocità elevate e prestazioni affidabili.

In alternativa, è possibile attivare una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download, a seconda della distanza tra l’abitazione e la cabina stradale.

I vantaggi offerti dall’operatore

È possibile personalizzare ulteriormente l’offerta Fastweb Casa aggiungendo un Wi-Fi Extender al costo di 3 euro al mese, per aumentare la potenza del segnale e coprire ogni angolo della casa. Allo stesso prezzo, è disponibile l’opzione Plus che include Assistenza Plus, insieme a tutti i vantaggi di FastwebUP Plus, come uno streaming gratuito su CHILI, sconti nei cinema UCI, un mese di abbonamento a Corriere.it e BuddyFit.

Assistenza Plus offre un supporto tecnico specializzato gratuito, anche se il problema di connessione non è direttamente riconducibile a Fastweb. Attraverso l’app o l’area clienti MyFastweb, è possibile gestire facilmente tutti i benefici di Assistenza Plus. Il modem Internet Box NeXXt è incluso gratuitamente in comodato d’uso nelle offerte Fastweb Casa, supportando il Wi-Fi 6 di ultima generazione per garantire un segnale stabile e veloce. Inoltre, integra l’assistente vocale Alexa di Amazon, offrendo funzionalità avanzate tramite comandi vocali.

Per coloro che non possono accedere alle offerte Fastweb Casa per la fibra ottica a causa della loro posizione, è disponibile l’opzione FWA (Fixed Wireless Access) con Fastweb Casa Light FWA. Questa offerta offre una navigazione fino a 1 Gbps in download in Ultra FWA, incluso il modem Internet Box NeXXt e l’installazione dell’antenna, il tutto al prezzo di 24,95 euro al mese senza vincoli.