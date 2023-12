TIM, a Natale ci sono prezzi BOMBA con le Power da 150 GB

Sono attualmente due le offerte che gli utenti di ogni gestore dovrebbero controllare per poter rientrare a far parte di TIM. Il celebre gestore che in Italia ha fatto la storia della telefonia sta infatti conducendo una campagna per i rientri, prendendo i vecchi clienti per la gola.

L’obiettivo è offrire loro il meglio per pochi euro, cosa che in realtà spesso viene fatta dai gestori virtuali. Attualmente ci sono diverse offerte che potrebbero concorrere con queste Power, ma la qualità TIM risulta ineguagliabile. A tal proposito, solo gli utenti che fanno parte di Iliad e di tutti i gestori virtuali, possono scegliere di rientrare optando per una delle due soluzioni, estremamente invitanti.

TIM, le due offerte che fanno battere il cuore agli utenti: si parte da 6,99 € al mese

La prima prende il nome di Power Iron, mentre la seconda, che gli utenti già conoscono, si chiama Power Supreme Web Easy. Come avete potuto capire, fanno parte della stessa gamma ma hanno contenuti e prezzi diversi.

La prima delle due consente di avere minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori con 100 giga in 4G ogni mese a 6,99 €. Ma seconda offerta è praticamente uguale ma aumenta il numero di giga disponibili: ce ne sono infatti ben 150 per un prezzo di 7,99 € al mese.

Entrambe le offerte possono essere sottoscritte dagli utenti che provengono dai suddetti gestori e con un gran vantaggio. Secondo quanto riportato infatti, il primo mese sarà gratuito per tutti. Si comincerà a pagare dal secondo mese dalla sottoscrizione.