iMessage è un servizio di messaggistica istantanea gratuito sviluppato da Apple Inc. per i sistemi operativi iOS, macOS e watchOS.

Tuttavia, sembra che Android, di recente, sia riuscito a creare un’applicazione che consente di inviare messaggi perfettamente compatibili con iMessagge.

La piattaforma di cui vi stiamo parlando è nota con il nome di Beeper Mini e, per la felicità dei suoi utenti, è stata appena rilasciata e ha già suscitato un grande entusiasmo.

Infatti, coloro che l’hanno utilizzata hanno dichiarato di non aver notato alcuna differenza tra i messaggi inviati da altri utenti iPhone e quelli inviati da utenti Android con Beeper Mini.

Dunque, possiamo dire che l’obiettivo è stato raggiunto a tutti gli effetti.

iMessage VS Beeper Mini, plagio o innovazione?

Da anni, iMessage, è sempre stata una delle ragioni per cui gli utenti, spesso prediligono i prodotti Apple. L’ app infatti limita la compatibilità tra i messaggi di testo inviati da iPhone e quelli inviati da Android.

Questa limitazione include innanzitutto l’ aspetto grafico dei messaggi inviati e ricevuti.

Per esempio, già prendendo in considerazione il colore dei fumetti in cui è inserita la parte testuale, essi sono blu per i dispositivi iOS e verdi per tutti gli altri.

Altre differenze invece sono di tipo funzionale, come l’impossibilità di ricevere/inviare foto ad alta risoluzione e molto altro ancora.

Ma l’ingresso di Beeper probabilmente porterà a cambiamenti consistenti.

Beeper Mini è infatti un’edizione speciale che si interfaccia solo con iMessage e costa solo 2 euro al mese.

Tuttavia, ancora non sappiamo quale sarà la reazione di Apple a questa novità. In quanto, come abbiamo appunto detto, iMessagge ha sempre rappresentato per i dispositivi iOS un elemento di esclusività.

Android però è sicuro che Apple non potrà comunque procedere con vie legali, in quanto non vi è stato alcun furto si codice nell’elaborazione della nuova app.