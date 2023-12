Avatar Frontiers of Pandora, Ubisoft ha bloccato i leak prima del lancio

Ubisoft potrebbe aver accidentalmente scoperto un metodo efficace per prevenire la diffusione anticipata e non autorizzata dei suoi giochi. Questo metodo è emerso quando un utente ha ricevuto una copia del gioco “Avatar Frontiers of Pandora” in anticipo rispetto alla data di uscita ufficiale, ma ha scoperto che il gioco non si avviava.

Avatar Frontiers of Pandora: questa novità potrebbe non piacere a molti

Secondo quanto riportato da PlayStation Lifestyle, diverse copie per PS5 di “Avatar Frontiers of Pandora” sono state distribuite prima del tempo previsto. Tuttavia, i giocatori che hanno tentato di utilizzare queste copie si sono trovati di fronte a un ostacolo inaspettato: una schermata di caricamento continua che visualizzava il logo del gioco e una nota che chiedeva di attendere fino al 7 dicembre, data di lancio ufficiale del titolo.

Questo blocco si verifica perché il gioco richiede il download di una patch obbligatoria, disponibile solo a partire dalla data di rilascio ufficiale. Questa patch non è il consueto aggiornamento dell’ultimo minuto, ma sembra essere progettata specificamente per sbloccare il gioco, rendendolo giocabile solo a partire dal giorno del lancio.

Questa strategia potrebbe essere particolarmente utile per altri grandi sviluppatori di giochi, come Rockstar Games, che in passato ha subito danni significativi a causa di leak e furti di informazioni. Con giochi molto attesi come “GTA 6” in arrivo, una soluzione simile potrebbe aiutare a prevenire la diffusione prematura di copie del gioco.

Tuttavia, c’è da considerare che questo approccio potrebbe creare inconvenienti per i giocatori che non dispongono di una connessione Internet affidabile, poiché l’accesso online è ormai diventato una prassi quasi obbligatoria per la maggior parte dei giochi.

Nonostante questi potenziali ostacoli, la strategia di Ubisoft rappresenta un modo innovativo per proteggere le uscite dei giochi dalle violazioni del day one. Per coloro che sono interessati all’acquisto di “Avatar Frontiers of Pandora”, il titolo è disponibile per il preordine su piattaforme come Amazon, offrendo ai fan l’opportunità di assicurarsi il gioco al miglior prezzo disponibile.