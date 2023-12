Il recente debutto del Cybertruck ha rappresentato un momento epocale per Tesla, un’azienda che ha lungamente promesso innovazioni nel settore automobilistico e che, dopo anni di attese e ritardi, ha finalmente portato sul mercato il suo rivoluzionario veicolo. Tuttavia, mentre il mondo si focalizza su quest’ultimo modello, un cittadino tedesco, Hansjörg von Gemmingen-Hornberg, sta attirando l’attenzione su un altro straordinario esempio di durata e affidabilità nel mondo delle auto elettriche: la sua Tesla Model S.

La Tesla che ha percorso 2 milioni di km

Il veicolo di Gemmingen-Hornberg ha accumulato quasi 2 milioni di chilometri sul tachimetro, un risultato straordinario che sottolinea la robustezza e l’affidabilità della Model S anche dopo un utilizzo intensivo. Ciò che rende questo traguardo ancora più notevole è il fatto che la maggior parte di questi chilometri sono stati percorsi a velocità moderate: il proprietario ha affermato di non aver mai superato i 100 km/h.

Questo approccio coscienzioso, combinato con una carica della batteria mantenuta tra il 15 e il 70%, ha contribuito a rallentare il degrado della batteria al solo 8% dopo 150.000 km, riuscendo comunque a mantenere un’autonomia di circa 400 km. Prima di questa sostituzione, la batteria precedente aveva subito un deterioramento così significativo da fornire energia sufficiente solo per circa 260 km di guida.

Va notato che Gemmingen-Hornberg è un guidatore appassionato e impegnato, ma non è un tassista professionista. Ha acquistato la sua Model S usata nel 2014 con soli 48.000 km sul contachilometri e da allora ha compiuto viaggi straordinari, attraversando non solo l’Europa, ma estendendo le sue avventure fino al Marocco e persino in Cina, anche se questa volta ha optato per la spedizione dell’auto anziché per il viaggio su strada. Durante il suo decennale possesso del veicolo elettrico, ha testimoniato notevoli cambiamenti nella rete di stazioni di ricarica in tutto il mondo.

I modelli Tesla

Incredibilmente, la Model S non è l’unico gioiello elettrico nella sua collezione. Gemmingen-Hornberg possiede anche una Tesla Roadster originale. Anche se questa ha percorso solo circa 735.000 km, dimostrando che la longevità e la resistenza delle auto elettriche possono essere una costante attraverso i modelli.

Nonostante l’impressionante durata della Model S, è giusto notare che il veicolo ha richiesto alcuni interventi importanti nel corso degli anni per mantenere il suo straordinario chilometraggio. Oltre alla sostituzione dei motori e delle batterie, ci sono stati alcuni inconvenienti a livello di funzionalità, come il sistema di infotainment. Tuttavia, considerando l’estrema usabilità e la limitata usura estetica, la Model S di Gemmingen-Hornberg continua a spiccare come esempio della qualità e della durabilità delle auto elettriche Tesla.

Questo caso di successo non solo getta una luce positiva sulla Model S, ma riapre il dibattito sulla sostenibilità e alla longevità delle auto elettriche nel panorama automobilistico globale. La storia di Gemmingen-Hornberg dimostra che, quando utilizzate con attenzione e manutenute adeguatamente, le auto elettriche possono resistere al passare del tempo. In un’epoca in cui la transizione verso veicoli più sostenibili è al centro dell’attenzione, storie come questa fungono da ispirazione.