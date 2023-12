Uno dei trend più comuni dell’ultimo periodo vede consigliare agli utenti di acquistare una dash cam, o dash camera, ovvero un prodotto che permetta di sorvegliare la vettura sia durante il moto, così da riprendere eventuali contatti ed incidenti, che mentre si trova parcheggiata.

Quante volte vi è capitato di parcheggiare la vettura e trovarla danneggiata, senza nemmeno un biglietto di scuse? bene, con la dash cam non avrete problemi di sorta, per il semplice fatto che al minimo urto registrato, la camera si attiva e registra ciò che vede, come ad esempio il numero di targa dell’altra vettura che vi ha urtato.

Dash cam scontata del 50% su Amazon

La dash cam più richiesta di Amazon è disponibile ad un prezzo decisamente scontato, se pensate che oggi basteranno 35 euro per il suo acquisto, solo ed esclusivamente andando ad applicare il coupon che trovate in pagina, partendo comunque da 70 euro di listino.

I suoi punti di forza sono indubbiamente molteplici, come ad esempio la risoluzione massima in fullHD (1080p), il comodissimo display da 3 pollici presente nella parte posteriore, la visuale di 170 gradi (che porta quindi ad un grandangolo) e non solo. Dovete sapere infatti che in confezione si trova sia il localizzatore GPS, che permette di conoscere in ogni momento l’esatta ubicazione della vettura, per poi passare alla piccola videocamera da posizionare nella parte posteriore (così da avere anche una visuale alle spalle, e non solo anteriormente).