L’app di messaggistica più utilizzata in tutto il pianeta è senza alcun dubbio WhatsApp, la nota piattaforma infatti vanta un bacino di utenti incredibile e pressoché ineguagliabile per le aziende competitor, il tutto ovviamente grazie alle sue funzionalità sempre al passo coi tempi e costantemente aggiornate dal team di sviluppo.

Effettivamente il team di sviluppo dietro WhatsApp sembra davvero non andare mai in vacanza, sono tantissimi gli aggiornamenti a cui lavorano e che arrivano ogni mese per WhatsApp, basti pensare alle possibilità dell’invio di foto in HD, all’ascolto degli audio a velocità diverse o alle foto e video effimeri.

Ebbene il prossimo aggiornamento riguarderà proprio gli audio che dopo una lunga attesa stanno per vedere l’approdo della possibilità di essere ascoltati una volta sola, stanno per diventare anch’essi effimeri.

Audio effimeri

Effettivamente la presenza di foto e video effimeri è ormai tale dal 2021, per gli audio era rimasto tutto invece completamente fermo, fino a questo momento almeno, con un comunicato WhatsApp ha affermato che la funzione è in fase di rilascio e dunque arriverà per tutti mano a mano e sarà pressoché identica a quella che già abbiamo visto, per attivarla basterà infatti cliccare sul simbolo apposito composto dal numero uno inscritto in un cerchio semi-tratteggiato, ecco dunque che quando lo invierete sarà effimero.

Meta ha spiegato che questa funzionalità trova utilità sotto numerosi aspetti, ad esempio se state condividendo dati personali con qualcuno per un acquisto online o quando si sta pianificando una sorpresa per qualcuno, in tal modo non lascerete alcuna traccia della vostra attività.