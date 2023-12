Apple rientra nei piani natalizi di Amazon, con il lancio di una promozione davvero unica, capace di avvicinare il maggior numero di utenti all’acquisto dello stesso prodotto, senza richiedere esborsi troppo elevati, come in questo caso appunto in quanto è in vendita a soli 99€.

Si tratta dell’Apple Pencil di seconda generazione, la penna touch capacitiva che permette al singolo consumatore di disegnare o prendere appunti direttamente sul proprio tablet o smartphone, fruendo di specifiche tecniche di alto livello. I suoi punti di forza sono chiaramente rappresentati dalla latenza impercettibile, con una precisione davvero incredibile, e la sua piena sensibilità all’inclinazione e pressione.

Apple in offerta su Amazon per poco tempo

La Apple Pencil in promozione è di seconda generazione, ciò sta a significare che è un prodotto compatibile con iPad Pro dalla terza alla quinta generazione (nella versione da 12,9 pollici), con iPad Pro dalla 1a alla 3a generazione (nella versione da 11 pollici), oppure con iPad Air di quarta generazione. Il suo prezzo di vendita è estremamente interessante, infatti oggi ha un costo di soli 99 euro, contro i 149 euro previsti per il prezzo consigliato (la riduzione è pari al 34%).

Il funzionamento è garantito dalla presenza di pile agli ioni di litio (incluse in confezione), mentre dimensionalmente parlando raggiunge 21,2 x 5,6 x 2,5 centimetri, con un peso di 21 grammi circa, il che la rende facilissima da utilizzare, oltre che estremamente ergonomica.