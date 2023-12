A partire dal 4 dicembre, i clienti di WINDTRE godranno di un incremento dei Giga utilizzabili in Roaming all’interno dell’Unione Europea, anticipando così di alcune settimane l’adeguamento previsto per il 1° gennaio 2024 dalla regolamentazione sul Roaming UE.

Attualmente, il calcolo per determinare la quantità massima di traffico dati utilizzabile in Europa segue una determinata formula che è stata modificata. Tale cambiamento si traduce in un abbassamento del massimale del costo all’ingrosso del traffico dati da 1,80 euro a 1,55 euro per Giga, favorendo un aumento del traffico dati utilizzabile in Unione Europea.

Aggiornamenti WINDTRE 2024

In aggiunta, nel 2024 si prevede anche un abbassamento del costo extrasoglia. Esso dovrebbe ridursi a circa 0,189 centesimi di euro per ogni MB, rispetto agli attuali 0,219 centesimi di euro per ogni MB consumato. Per risolvere dubbi o ottenere informazioni più specifiche sulla quantità di Giga utilizzabile in Roaming, i clienti possono consultare il sito dell’operatore WINDTRE. Con questa anticipazione, il gestore si allinea alle nuove regole europee, offrendo ai suoi utenti una maggiore convenienza durante i viaggi nell’Unione Europea.

L’offerta da non perdere del gestore

La promozione WindTre che vi segnaliamo è la Super 5G, disponibile al costo di 9,99 euro al mese. Questa offerta include minuti illimitati per tutte le chiamate nazionali, senza alcun addebito per la risposta, consentendo agli utenti di effettuare tutte le chiamate desiderate. Inoltre, sono inclusi anche 200 messaggi di testo utilizzabili verso chiunque.

La tariffa prevede anche 100 GB di dati Internet con 5G Priority Pass, garantendo una copertura di oltre il 96,3% della popolazione. Questo assicura ottime prestazioni e una copertura in continua espansione. Un ulteriore vantaggio è il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo, che protegge gli utenti da attivazioni ingannevoli o inconsapevoli di contenuti a pagamento, un fenomeno purtroppo comune nel mondo della telefonia.

La Super 5G dona velocità di connessione e navigazione in 5G su tutti i dispositivi compatibili. Per un piccolo costo aggiuntivo di 3,99 euro al mese sul piano tariffario, gli utenti hanno anche la possibilità di accedere a WindTre GoPlay. Il servizio fornisce una libreria di oltre 500 giochi online, arricchendo l’offerta complessiva per gli appassionati di intrattenimento digitale e per i gamer.