Per tutti coloro che sono già clienti Vodafone sulla rete fissa, l’operatore telefonico propone un’offerta per la linea mobile davvero esclusiva.

In quanto inizia consente di associare all’offerta della linea fissa ben 6 schede SIM telefoniche, torte con giga illimitati e molti altri servizi inclusi.

L’offerta in questione è la Family+ , una promo pensata appunto per tutta la famiglia.

Per avere maggiori informazioni a riguardo potete consultare il sito web dell’operatore telefonico tuttavia, di seguito, parleremo dei servizi inclusi in questa incredibile offerta !

Vodafone Family+, costi e servizi inclusi

La Vodafone Family+, al prezzo di 9,99 euro al mese, pagabile in un’unica bolletta che include anche la rete fissa, prevede:

Chiamate illimitate senza scatto alla risposta, e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali ed europei fissi e mobili;

senza scatto alla risposta, e verso tutti i numeri nazionali ed europei fissi e mobili; Messaggi illimitati verso tutti;

verso tutti; Internet illimitato (fino a 6 scheda SIM);

(fino a 6 scheda SIM); Velocità di navigazione in 5G , per tutti i dispositivi compatibili;

, per tutti i dispositivi compatibili; Copertura di rete sul 99,9% del territorio nazionale, anche nei luoghi più affollati o più isolati;

del territorio nazionale, anche nei luoghi più affollati o più isolati; Accesso ad Happy Vodafone , ovvero il programma che consente ai clienti di guadagnare i punti per partecipare ai concorsi a premi;

, ovvero il programma che consente ai clienti di guadagnare i punti per partecipare ai concorsi a premi; Navigazione sicura , stabile ed affidabile!

, stabile ed affidabile! Assistenza clienti e app My Vodafone , su cui controllare l’andamento della vostra promozione, le altre offerte che l’operatore mette a disposizione dei suoi vecchi e nuovi utenti ogni mese e controllare il vostro credito residuo;

, su cui controllare l’andamento della vostra promozione, le altre offerte che l’operatore mette a disposizione dei suoi vecchi e nuovi utenti ogni mese e controllare il vostro credito residuo; Altri servizi inclusi, come: segreteria telefonica, hotspot, roaming per i paesi dell’Unione Europea e altri giga extra per alcune destinazioni internazionali (informazioni più dettagliate a riguardo le troverete sul sito ufficiale dell’operatore)

L’attivazione, la SIM e la spedizione di quest’ultima presso il vostro domicilio sarà assolutamente GRATUITO !