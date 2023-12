Quasi otto mesi fa ha preso il via una controversia che coinvolge l’operatore virtuale Rabona Mobile, e oggi, nonostante il passare del tempo, la questione è ancora avvolta dall’incertezza mentre prosegue in Tribunale. Gli utenti nel frattempo, continuano a vivere nell’ansia, con la preoccupazione crescente che l’operatore potrebbe chiudere i battenti per sempre.

I primi segnali di problemi sono emersi a marzo, quando le SIM telefoniche di tutti gli utenti Rabona hanno iniziato a mostrare gravi malfunzionamenti. Connessioni internet interrotte, impossibilità di effettuare chiamate e inviare SMS hanno trasformato i piani tariffari, rendendoli non utilizzabili. La frustrazione degli utenti è cresciuta di pari passo con l’incapacità del gestore di trovare una soluzione ai problemi.

Rabona Mobile avrà preso finalmente provvedimenti?

La risposta è NO. Dopo un iniziale periodo di confusione e preoccupazione, Rabona Mobile ha rilasciato un comunicato ufficiale sui suoi canali (presente nella sezione blog e non in prima pagina del sito come dovrebbe essere), spiegando che i disservizi derivavano da un’interruzione non concordata dei servizi di rete da parte dei principali partner, Vodafone e Plintron. Questa interruzione improvvisa ha innescato la serie di problematiche che hanno lasciato gli utenti in uno stato di incertezza, un disagio particolarmente avvertito nei mesi estivi.

La questione è poi approdata in Tribunale a giugno, ma fino ad ora non ci sono state notizie significative in merito. La mancanza di aggiornamenti ha alimentato le speculazioni sulla possibilità che Rabona Mobile possa cessare la propria attività di comunicazione. L’operatore in risposta ha intrapreso azioni legali in favore dei suoi utenti, presentando un ricorso che è stato approvato.

Il ricorso non solo ha garantito agli utenti un risarcimento in denaro corrispondente a tutte le ricariche fatte durante i mesi di inattività, ma ha anche permesso il ripristino delle SIM. Nonostante questo nuovo equilibrio, non sono ancora disponibili aggiornamenti recenti sulla questione. L’unica certezza è che la situazione è ora nelle mani delle autorità competenti e si spera che la risoluzione definitiva arrivi presto, portando sollievo ai clienti di Rabona Mobile. Nel frattempo l’operatore ha anche lanciato a settembre nuove tariffe, che si sia giunti ad un punto di svolta? Ce la faranno prima che passi ufficialmente un anno dalla comparsa dei disservizi?