Una grande novità arriva finalmente con la versione 23.24.73 per iOS di WhatsApp, sarà possibile inviare foto e video in qualità originale, senza dover minimamente sottostare alla fatidica compressione che ha per anni minato la qualità dei file multimediali.

Come molti di voi ricorderanno, da tempo immemore su WhatsApp ogni file multimediale condiviso viene compresso, ovvero viene ridotto in qualità e dimensioni, per velocizzare il trasferimento, evitare di intasare i server, ed allo stesso tempo permetterne l’invio anche con una rete non troppo rapida. L’altro lato della medaglia è sempre stato un calo pesante nella qualità delle immagini, tanto da spingere gli utenti a virare su Telegram, un servizio che invece ha sempre condiviso gli scatti senza compressione.

WhatsApp: una novità inaspettata per tutti

Da oggi, al contrario, tutti gli utenti potranno inviare immagini e video in alta qualità, in un modo rapido e perfettamente fruibile (con una migliore accessibilità rispetto a quanto visto quest’estate). Per effettuare il suddetto invio basterà infatti toccare il simbolo + inserito nella parte bassa della chat e poi premere il “Documento”. Fate attenzione, non libreria foto e video, perché altrimenti andreste nuovamente a inviare un file compresso.

Dalla nuova schermata vi basterà selezionare “Scegli foto o video“, così da poter inviare un file multimediale in qualità originale, a patto che comunque la dimensione non sia superiore ai 2GB. Il discorso è naturalmente estendibile anche a file di vario genere, come filmati o documenti generici.