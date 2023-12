Un pericolo sempre dietro l’angolo è senza alcun dubbio il phishing, questa nota pratica fraudolenta infatti è la base che muove tantissime truffe online che ogni giorno vengono perpetrate ai danni degli utenti onesti che si ritrovano a dover affrontare pericoli costanti pronti a minacciare i loro conti correnti.

Per chi non lo sapesse il phishing è una pratica che consiste nell’indurre la vittima a perdere i propri dati con le proprie mani, quest’ultimo infatti esordisce tramite un avviso ingannevole che induce chi legge a compiere azioni specifiche che lo porteranno a cadere in errore facendo trapelare i propri dati o su siti Internet corrotti o installando dei malware nel proprio pc in grado di spiare ogni sua attività ed inviare tutta la furtiva al proprio creatore.

Conoscere il funzionamento di questa tipologia di truffa e dunque essenziale per riuscire a proteggersi e riconoscere il pericolo quando ci si presenta davanti.

SMS fraudolento spacciato come avviso

La nuova truffa è entrata in circolazione in Italia aderisce perfettamente a quanto abbiamo descritto sopra, quest’ultima infatti in piena regola con il phishing esordisce come una falsa comunicazione da parte di poste italiane che invita l’utente a gestire un accesso anomalo riscontrato in Albania, il link indicato in basso però rimanda ad una pagina di Poste Italiane e clonata che non farà altro che inviare i vostri dati inseriti al proprio creatore consentendogli di utilizzarli per derubare completamente il vostro conto bancoposta.

Se volete evitare ogni forma di pericolo per il vostro conto ciò che dovete fare molto semplice, eliminate il messaggio non appena lo riconoscete.