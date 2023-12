L’entusiasmo generato dall’annuncio del primo trailer di GTA 6 è stato così travolgente che sembra aver contagiato anche altri sviluppatori di giochi, portando 343 Industries a scherzare anche sull’attesa di Halo: Infinite tramite un post che ricalca lo stile iconico di Rockstar Games.

Il post su GTA 6 possiede un’immagine di un tramonto con sfumature arancioni e viola, con una scritta bianca al centro che indica la data e l’orario di pubblicazione del trailer. In modo scherzoso, la società creatrice di Halo, ha giocato sull’attesa degli appassionati, cercando di creare suspense intorno a ciò che potrebbe essere svelato nel nuovo trailer del proprio gioco. Mediatonic ha ripreso la stessa idea, preannunciando un nuovo trailer per Fall Guys nella medesima modalità.

Cosa svelerà il trailer di Halo?

Halo è una celebre serie di videogiochi sparatutto in prima persona sviluppata da Bungie, successivamente passata sotto la supervisione di 343 Industries, una divisione di Xbox Game Studios. La serie ha guadagnato una vasta popolarità grazie alla sua storia coinvolgente, ai personaggi memorabili e alle epiche battaglie contro gli alieni. Annunciato come il sesto capitolo principale, la società ha anticipato “Halo Infinite” con grande attesa. Il gioco dovrebbe continuare la storia del Master Chief e presentare nuove caratteristiche, inclusa una modalità multiplayer free-to-play.

La domanda che si pone ora è se gli annunci recenti siano solo uno scherzo o se nasconda qualcosa di più grande. 343 Industries potrebbe avere intenzioni segrete per il nuovo trailer di Halo: Infinite. Se questo potrebbe essere stato fatto in modo scherzoso, non è escluso che il filmato porti effettivamente novità importanti per i giocatori. Con molta probabilità, il video rivelerà i contenuti dell’aggiornamento di metà stagione e il ritorno atteso della modalità Firefight, precedentemente annunciata per la Season 5.