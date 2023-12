PASSWORD MANAGER: i migliori del 2024

I Password Manager sono applicazioni utilissime e al quanto indispensabili nel 2024, ci concedono di non dover ricordarsi tante password diverse ma ricordarsene solamente una, la Master Password.

Questi possono essere veramente utili in caso si dovessero tenere informazioni di login per molteplici account, sia per aziende, che per singoli. Alcuni possono essere self-hosted altri sono offline e altri invece hanno il salvataggio in cloud.

Inoltre possono essere multi dispositivo, e quindi, accessibili ovunque, sia da pc che da android. Per quanto riguarda quelli di android li abbiamo già trattati in questo articolo.

I migliori Password Manager

One Password

One password è ormai da anni uno dei migliori password manager multi piattaforma con salvataggio in cloud, ci permette di salvare informazioni di login, password, OTP, note sicure e molto altro. Ci permette di creare password sicure e usarle sui siti più importanti. Inoltre la sua estetica minimalistica e moderna lo aiuta a migliorarlo ulteriormente. Quest’ultimo è utilizzato anche da aziende molto importanti le quali Slack, GitLab, Under Armour, IBM e molte altre.I pro come si può notare sono molti, l’unico contro che ha è che bisogna pagare per usufruire dei servizi. I prezzi sono molto accessibili, e i pacchetti si dividono in Personale, Familiare e Aziendale. Per accedervi One Password vi fornirà una chiave privata che dovrete inserire ogni volta ad ogni accesso. Inoltre si possono monitorare tutti i dispositivi connessi, rimuovere e o aggiungere nuovi dispositivi. BitWarden

BitWarden è un password manager open-source multi piattaforma usato ormai da anni. Una nota a favore è che la versione base è completamente gratuita, mentre se vogliamo dei servizi in più abbiamo delle possibilità di abbonamento. Anch’esso aiuta a creare password più sicure e a tenere informazioni di login e OTP. Per accedervi non sarà BitWarden a darvi una chiave privata ma sarà l’utente che dovrà selezionare una modalità di 2FA. KeyPass

L’unico password manager offline in questa lista, completamente gratuito e multi piattaforma. Gli svantaggi che può presentare questo password manager è che il database con le password andrà salvato manualmente ed esportato sui vari dispositivi. Ovviamente, come gli altri password manager, può aiutare a creare password più sicure, inoltre potrà tenere tutti gli OTP dei nostri vari account in maniera locale e offline. Anch’esso non fornirà una modalità di 2FA ma sarà cura dell’utente inserirla manualmente.

Menzione Speciale

PassBolt

Un password manager self-hosted completamente gratuito, quindi si avrà bisogno di un server personale o di uno spazio di rete privato. Come gli altri aiuterà a creare password sicure, purtroppo non potrà tenere gli OTP dei vari account. A differenza degli altri PassBolt fornirà un vero e proprio file .txt che sarà richiesto come 2FA, questo file contiene la chiave privata dell’account. Importante notare che potrà risultare lento come software visto che possiede una cifratura a 3072 bit e che quindi lo rende molto sicuro.

In conclusione ricordiamo che tutti i password manager sopracitati sono multipiattaforma, esistono le corrispettive app per Android. Inoltre, chiederanno tutti una master password che dovrà essere la più sicura e segreta di tutte quante.