In molti ricorderanno del reveal di inizio 2023 riguardante l’arrivo del chatbot Clyde su Discord. Tuttavia, sembra che ora ci sia un dietrofront significativo, poiché Discord ha annunciato la rimozione di Clyde dalla piattaforma. Questa decisione rappresenta un notevole cambiamento nel panorama dell’utilizzo dei chatbot di intelligenza artificiale su Discord, almeno per quanto riguarda il servizio coinvolto.

Secondo quanto riportato da The Verge e confermato sul sito Web ufficiale di Discord, Clyde verrà disattivato entro la fine di novembre, e dall’1 dicembre 2023 gli utenti non potranno più interagire con il chatbot né nei messaggi diretti di gruppo né nelle chat dei server.

Il breve disclaimer sul sito di Discord ringrazia gli utenti per il supporto e il feedback, mentre afferma che la piattaforma è al lavoro per aggiungere nuove funzionalità ed esperienze. Al momento, non è chiaro se queste novità saranno legate all’intelligenza artificiale o meno.

E ora parliamo di Clyde

Clyde era un chatbot IA sperimentale che faceva uso di modelli di intelligenza artificiale di OpenAI, ma è rimasto sempre in una fase preliminare. Discord non ha fornito dettagli precisi sulla motivazione di questa decisione di rimozione e nemmeno se comparirà di nuovo, magari in una forma aggiornata, ma alcuni utenti hanno avanzato l’ipotesi che potrebbe esserci un possibile ritorno di una funzione simile in futuro, limitata però agli utenti abbonati a Discord Nitro. Tuttavia, questa è al momento solo speculazione e non è stata confermata da nessun comunicato ufficiale. Resta quindi ancora da vedere quale direzione prenderà Discord riguardo alle funzionalità legate all’intelligenza artificiale e alle sue potenzialmente infinite capacità.