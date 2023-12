Lidl raccoglie all’interno del proprio volantino, alcuni dei migliori sconti in circolazione, mettendo sul piatto tantissimi prezzi bassi che gli utenti possono cogliere al volo nell’idea comunque di riuscire a risparmiare al massimo su ogni singolo acquisto, anche nel caso in cui dovessero decidere di buttarsi a capofitto sulla tecnologia di ultima generazione.

Il volantino riparte da dove si era fermato nelle scorse promozioni, mettendo sin da subito sul piatto alcuni dei prezzi migliori del momento, con acquisti che possono essere tranquillamente completati in ogni singolo negozio sparso per il territorio nazionale, a prescindere dalla provenienza regionale o altro tipo di vincoli.

Lidl, follia con le nuove offerte del momento

La settimana corrente abbassa di molto i prezzi da Lidl, con una selva di riduzioni che possono davvero far risparmiare al massimo i singoli consumatori, interessati all’acquisto di dispositivi legati al fai-da-te. Tra le occasioni da non perdere di vista possiamo chiaramente annoverare l’ottimo aspirapolvere-liquidi, che un prezzo di soli 49 euro, ed allo stesso tempo include un elevato quantitativo di accessori, che ne ampliano l’utilizzo e la versatilità.

Non mancano comunque altri prezzi molto interessanti, applicati ad esempio sulla fresatrice verticale, che ha un costo di 39 euro, come anche quella per tasselli piatti, disponibile sempre allo stesso prezzo. Le disponibilità e gli accessori si estendono poi anche al set bit per fresatrice da 30 pezzi a 29 euro, per finire con il set da 12 pezzi, che invece ha un costo di 12,99 euro.