A volte, l’esigenza di collegare lo smartphone alla TV sorge improvvisa, ma cosa fare se il cavo non è a portata di mano? E se si è in vacanza? Esistono molte soluzioni alternative per completare l’operazione sia in presenza di una Smart TV, si con un dispositivo meno recente.

Solitamente si riesce a comunicare con il televisore tramite un cavo USB o Lightning collegato al telefono e ad una porta HDMI del dispositivo. Nel momento in cui il cavo non è disponibile, tuttavia, possono essere applicati dei trucchi pratici per raggiungere il proprio obiettivo. Premettiamo che questi prevedono l’acquisto di alcuni device piccoli e facilmente trasportabili trovabili anche su Amazon.

Trucchi infallibili per la combo smartphone-TV

Molte Smart TV moderne offrono un sistema di connessione automatica. Come si attiva? Basta tenere premuto “Trasmetti dal telefono” e selezionare il nome della TV dalla lista che appare. Google Cast è lo strumento comune presente sugli smartphone Android, mentre AirPlay è quello disponibile per gli utenti iPhone. Altra alternativa funzionante è Miracast, compatibile con dispositivi Android 4.4 e successivi. Bisogna ricordare di essere collegati alla stessa rete Wi-Fi per stabilire la connessione.

Nel caso in cui non si avesse a disposizione una televisione di ultima generazione, lo smartphone e la Tv possono essere interconnessi tramite dispositivi come il Chromecast, una chiavetta di Google collegata alla porta HDMI . Questi sistemi consentono l’accesso a Internet e facilitano il collegamento. Una volta collegata, i passaggi sono molto simili a quelli prima spiegati per una una Smart TV.

Per i dispositivi Apple, Apple TV è un dispositivo di ricezione remota che offre funzionalità praticamente identiche al Chromecast. Amazon, inoltre, offre alternative come il Fire TV Stick o il Cube, che oltre alla connessione Wi-Fi forniscono un hub per accedere alle app di streaming con un telecomando e comandi vocali. Comperando uno di questi dispositivi e seguendo questi step, utilizzare la televisione dallo smartphone sarà davvero semplice evitando cavi ingombranti in giro per la stanza. I dispositivi aggiuntivi non rappresentano una spesa elevata e possono tranquillamente acquistati online.